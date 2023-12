Niño cubano recoge latas para sobrevivir en puente de La Habana

Niño cubano Foto © Manuel Viera Porelcambio / Facebook

La imagen de un niño que recoge latas para sobrevivir debajo de un puente de La Habana ha conmovido a decenas de cubanos quienes aseguran que la crisis en Cuba se encamina cada vez más hacia una salida violenta.

El jurista Manuel Viera publicó la imagen –tomada a las 2:00 pm de este 26 de diciembre– en su perfil de Facebook y afirmó que es un menor de 10 años que recoge latas en los basureros debajo del puente de 100 y Boyeros, en La Habana.

Decenas de cubanos han comentado la publicación. Uno de ellos identificado como Ricardo Fortes dijo que ha visto a varios niños cubanos "pidiendo limosnas en las calles y panes en las cafeterías".

Publicación en Facebook

Otro señaló que el aumento de la mendicidad en niños y ancianos ha crecido exponencialmente en la isla en los últimos meses.

Una internauta afirmó que "lo de Cuba, más temprano que tarde, ha de resolverse de forma violenta. De ello, quien tenga dudas debe saber que no hay ninguna otra manera. Y no habrá más que el horrible efecto causado por tantos años de abusos, de abandono, despojos y desarraigos que como nutrientes han hecho crecer el ODIO gigantesco entre cubanos como nunca en la historia".

Expresa que "cuando el pueblo se lance, no habrá piedad, no existirá conmiseración, se desbordarán las pasiones y nadie sentirá remordimiento por todo el dolor que cause", como resultado de mucho "resentimiento desbordado", porque "las humillaciones constantes que sufre el pueblo no solo será detonante sino que actuará como mano ejecutora".

"Dios mío arriesgándose al peligro de contraer una enfermedad que triste y salud pública brilla por su ausencia, hay brote de leptospirosis", comentó otro usuario de la red social.

Recientemente trascendió el caso de otro niño que recoge latas en Santiago de Cuba para ayudar a su familia.

La presencia de menores y ancianos pidiendo limosna en las calles ha crecido a raíz de las últimas medidas económicas del régimen, las cuales dispararon la inflación y la depauperación de la vida.