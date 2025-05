La influencer cubana Claudia Artiles y su pareja, el también cubano Ultrack, protagonizaron un video que ha sacado carcajadas en redes sociales. En su primera experiencia a bordo de un Cybertruck de Tesla, fue Ultrack quien terminó robándose toda la atención con una reacción tan espontánea como dramática.

Desde la parte trasera del vehículo, Claudia grababa mientras Ultrack, visiblemente alterado, expresaba su miedo sin filtro: “Vamos pa’ tras pa’ la casa. Ey, Dios mío. Bájame, que voy a llamar al 911. Me duele la cabeza ya. Mi familia han muerto tres del corazón. Bájame. Déjame en la casa, yo no quiero probar esto, a mí no me gustan los Tesla.”

El momento culminante llegó cuando lanzó una frase que se volvió viral entre los seguidores: “Veo la luz al final del túnel. La adrenalina... ¿Qué provoca la adrenalina? Infartos. Estos carros deberían ser ilegales. Esto corre mucho.”

Claudia intentaba calmarlo con un “Mi vida, ¿estás bien?”, pero él insistía con firmeza: “No grabes eso. No vayas a subir esto”.

El video no tardó en viralizarse. Cientos de usuarios se sintieron identificados, no solo por el miedo a la velocidad, sino por la autenticidad de la escena. Muchos destacaron el talento natural de Ultrack para la actuación, mientras otros compartieron anécdotas similares en vehículos eléctricos o autónomos.

Entre las reacciones al video se lee: “Ultrack es un perfecto candidato para la actuación”, “La misma cara de mi esposo cuando manejo yo”, “Lo que se está perdiendo Hollywood”, “Dijo que no lo subieras… parece que no te conoce”, “Así me puse yo cuando monté en el de mi hijo. Yo gritaba y ellos muertos de risa”, “Lo vi más de cien veces. Qué manera de reír” o “Tuve un accidente en uno y no me maté de milagro. Fue un susto tremendo”.

También hubo espacio para la reflexión: varios usuarios reconocieron que, como Ultrack, no confían del todo en este tipo de vehículos, aludiendo a la aceleración repentina o la ausencia visible de conductor.

Este episodio confirma el carisma de esta pareja cubana, que ha logrado conectar con su audiencia a través de momentos genuinos, cargados de humor y espontaneidad.

