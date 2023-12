¿Qué pasó en "La Turbina" de Ciego de Ávila?: Una pelea que terminó con dos jóvenes muertos

Una bronca en el centro recreativo "La Turbina" de la ciudad de Ciego de Ávila terminó con la vida de dos jóvenes de ese territorio en la noche del pasado 24 de diciembre.

Las víctimas fueron identificadas como Yoelvis Yudiel Ávila Companioni y Yosnel Benítez Estrada, este último de 19 años.

La ciudad ha quedado conmocionada por este hecho, que evidencia la creciente violencia en las calles de la isla.

Una testigo relató en Facebook que los trágicos sucesos se desencadenaron a raíz de que un amigo de Ávila Companione fuera agredido por otra persona que le propinó una bofetada.

Publicación en Facebook

Supuestamente Yoelvis "se puso a hablar con el muchacho y le sacaron el cuchillo" y la pelea escaló de nivel, contó una joven identificada como Naylan Ramos, cercana a Ávila Companioni.

Afirmó que ella intentó frenar la discusión y entonces Yosnel le puso un cuchillo en la cara.

Finalmente ambos jóvenes se habrían apuñalado mortalmente entre sí.

Ramos llevó a Ávila Companioni hasta el hospital pero falleció de inmediato, relató ella en respuesta a una publicación de la hermana de la víctima, quien la habría "acusado injustamente" de ser causante de la discusión.

Se comenta que hubo una tercera víctima pero esta información no ha sido confirmada.

Publicación en Facebook

Asimismo, la familia de Benítez Estrada también se ha manifestado de luto, y trascendió que su mamá, quien reside en Miami, no contaba con los documentos necesarios para viajar a la isla a despedirse de su hijo.

Una residente en la localidad identificada en Facebook como Jennifer Camila Montenegro reflexionó sobre el hecho y sobre la cobertura que ha tenido el incidente.

Dijo que la muerte de Yosnel ha tenido mucha cobertura y apenas se habla de Yoelvis, la otra víctima.

"Últimamente es de lo último que se habla en Ciego de Ávila y son muchas las versiones que circulan cada rincón del municipio. A pesar de que los dos fueron asesinados la misma madrugada y en la misma bronca y se comenta también que uno asesinó al otro, la muerte de Yosnel fue la más comentada y la más acogida por las personas ya que él era mucho más reconocido en la "farándula" de Ciego. En cambio Yoelvis fueron sus más cercanos quienes lo sufrieron, como debe de ser", expresó al respecto.

Sin embargo, su análisis va más allá y denuncia la presencia de las drogas y la cultura de la violencia en la juventud cubana.

"Tuvieron que ser asesinados estos dos jóvenes para que la juventud y la sociedad se diera cuenta de que la calle, el mal ambiente y las drogas no dan absolutamente nada bueno, solo problemas y más problemas", expresó.

Dijo que Yosnel era un muchacho conflictivo y al que "se le aconsejó un millón de veces sobre los peligros de seguir involucrado en todo ese mal ambiente y nunca hizo caso a ninguna de las personas que les aconsejaron por su bienestar. Quienes lo conocían saben que él siempre tenía el carácter de creerse superior a todos y creerse guapo. He visto a varios poner que era buena persona, que nunca lastimó o hizo el mal a alguien, cuando muchos saben que no vivía bien si no estaba involucrado en un problema", argumentó.

Agregó que le "molesta mucho que haya tanta hipocresía y la mayoría de los post que se han hecho sobre él. Al igual que el "Ciego de Ávila está de luto por su muerte". Si Ciego estuviera de luto debería de ser por la muerte de los dos, no de uno solo, porque el otro que murió también era un ser humano", subrayó.

Al final de su mensaje deseó que tan lamentable hecho "sirva a muchos para que se salgan de los problemas de la calle y se pongan para sacar adelante a sus familias".

En la noche del 24 de noviembre al menos otra persona habría sido asesinada también en Ciego de Ávila, y un joven fue apuñalado en una pelea en la Unidad Militar donde pasaba el servicio militar obligatorio en Cienfuegos.

Tres días antes un adolescente de 14 años fue mortalmente apuñalado en Guantánamo por una banda criminal, según las denuncias de sus familiares.

A pesar de estos contundentes hechos el régimen continúa negando el aumento de la violencia y la presencia de las drogas en la sociedad de la isla, y culpa a la prensa independiente de crear "matrices de opinión" desfavorables sobre el tema para ahuyentar al turismo.

Este año también se han multiplicado los feminicidios en la nación caribeña, con más de 84 casos confirmados por organizaciones feministas y 117 registrados por las autoridades.