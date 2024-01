Denuncian desaparición de cubano en el mar: Brigada de Rescate y Salvamento no acudió a tiempo

La cubana Anurgis Pérez Ferrer denunció la desaparición en el mar, de su pareja David Castro Castillo y la negligencia de las autoridades que no fueron a rescatarlo a tiempo.

La angustia y la denuncia van de la mano en el lamentable suceso que concierne a David Castro Castillo quien es un joven pescador de 25 años, desaparecido en una playa de Santiago de Cuba ante la mirada desesperada de su pareja y su comunidad que vivieron horas de impotencia aguardado en la costa.

El pasado sábado 30 de diciembre, David entró al mar para pescar un rato y buscar el sustento diario. Estaba en la Playa El Francés y alrededor de la 1:30 pm, pese a estar a la vista, los pobladores comenzaron a inquietarse al ver la distancia y el fuerte viento pues esto les sugerían que el joven estaba en problemas.

La familia y la comunidad no dudó en actuar, alertando al número de emergencia en repetidas ocasiones a partir de las 2:00 pm, sobre la crítica situación del joven en el mar. Sin embargo, recibieron una serie de promesas incumplidas por la evidente falta de coordinación y recursos que caracterizan la respuesta institucional cubana.

Pese a las reiteradas llamadas y la visibilidad de David luchando contra las olas, la ayuda no fue efectiva. Un vehículo de guardafonteras llegó sin lancha ni equipo de rescate, un barco de la brigada de Guardafronteras alegó falta de combustible y condiciones climáticas adversas. Las promesas de auxilio aéreo resultaron vacías.

La búsqueda terrestre que se esperaba para la mañana siguiente tampoco cumplió con las expectativas, y el helicóptero aprobado, según las autoridades, nunca sobrevoló la zona. Todo esto constituye un demoledor testimonio de un sistema de rescate que no respondió a las necesidades del pueblo.

La denuncia de Anurgis es un clamor por humanidad y profesionalidad en los servicios de emergencia. Resalta que hay un contraste con la rápida movilización que se observa en otros contextos menos críticos, como pueden ser el recalo de drogas.

La falta de una respuesta adecuada en este rescate no solo ha dejado una familia en vilo y posiblemente a dos niños sin padre, sino que también expone los defectos sistémicos que enfrentan los cubanos en situaciones de vida o muerte.

En CiberCuba seguimos de cerca este caso con la esperanza de que David sea encontrado. A continuación compartimos la denuncia de Anurgis Pérez tras la desaparición en el mar de su pareja.

Facebook Anurgis Pérez Ferrer

Denuncia de desaparición en el mar del cubano David Castro

Para muchos ha iniciado el año con alegría y felicidad para nosotros con desesperación. Mi pareja David Castro Castillo, de tan solo 25 años, con el que espero mi bebé está desaparecido. Es un joven que le falta mucho por vivir.

El sábado 30 de diciembre, alrededor de las 8:00 am se metió al mar con una balsa y caña de pescar en la playa El Francés, en Santiago de Cuba. Alrededor de la 1:30 pm se logra divisar pero se encontraba demasiado lejos y estuvimos observando para no perderlo de vista.

Los vecinos de aquí de la playa comentan que era probable que él estuviera ya en el canto o sea fuera de los límites y había demasiado viento. Al ver que no se acercaba, llamamos al 106 a las 2:00 pm. Se vuelve a llamar a las 2:48 pm al ver que aún no había respuesta.

A las 2:59 volvimos a llamar al 107 y se les explica la situación. El viento se lo está llevando y se necesita auxilio. A las 3:43 pm se llama para saber la respuesta porque iba pasando el tiempo. A esa hora las autoridades explican que iba a salir un grupo de salvamento y rescate por tierra y la lancha griffin por mar.

Nos trasladamos hasta el puerto de aserradero y nos dicen que no tenía combustible y que no podían arriesgar su embarcación por cómo estaba el tiempo porque los vientos estaban soplando fuerte.

Se siguió llamando con insistencia para saber qué pasaba que no llegaba nadie porque él estaba frente a nosotros, aún se veía. Sobre las 5:00 pm llega un jeep de Guardafronteras, pero llegan sin lancha ni grupo de rescate. Responden que ellos fueron a asesorar.

Se empieza a hablar con ellos y le preguntamos dónde estaban los medios porque se estaba llamando desde las 2:00 pm. Ellos mismos vieron que aún David se veía en el mar y es entonces cuando uno de ellos, primer teniente, se pone a hablar con el puesto de mando sobre la ubicación y preguntaron si estaba vivo.

Él responde que sí estaba vivo que estaba como a cuatro millas. Sobre las 6:40 pm llegan los bomberos y uno se incomoda porque vuelven a llegar sin buzo y sin lancha. Ya se estaba oscureciendo y nadie hacía nada.

A las 8:00 pm es que aparece el dichoso barco que tenía que salir pero estaba muy lejos de donde se vio por última vez y no buscó en toda la zona. A las 10:00 pm se retiraron todos (los rescatistas). Se nos dice que se va iniciar la búsqueda a las 5:00 am.

Al día siguiente llamamos y nos dicen que la búsqueda se iba hacer vía terrestre, no marítima, porque la tripulación llegó vomitando y las olas eran de 5 metros.

Buscando la información de los vientos en Google nos percatamos que los vientos no eran tan fuertes como para lo que ellos dijeron. Luego de hablar con el Teniente Coronel este informa que salieron dos embarcaciones y que el medio de transporte aéreo ya estaba aprobado. El helicóptero iba a realizar la búsqueda también.

El 31 de diciembre pasó completo y no voló ningún helicóptero, todo fue mentira. Todo el servicio se demoró. Fueron 6 horas que si ellos hubieran llegado temprano lo hubieran sacado a tiempo del mar.

En Rescate y Salvamento no procedieron de la forma más rápida. Fue doloroso ver a David ahí y que no se pudiera hacer nada, porque en cualquier otro país los servicios de guardacostas o salvamento y rescate actúan rápido pero aquí no fue así.

Se ha perdido la vergüenza en esta tierra. En este país tal parece que no vale una vida humana porque incluso los vecinos de aquí dijeron que cuando es para encontrar droga se aparecen todos en cuestión de nada y trabajan rápido.

Es una vergüenza decir que uno es cubano. Ya yo por lo menos no siento nada porque aquí las autoridades trabajan muy mal, no se preocupan por los intereses de su pueblo, de su gente cuando pide ayuda.

Éramos muchos los que pedimos ayuda para David desde el primer día. Todos aquí, hasta las personas que viven en El Francés se sienten decepcionadas. Nos engañaron diciendo que iban a ayudar desde temprano y no fue así. Quienes deben proteger este pueblo nos mienten, nos engañan, nos han hecho sufrir a un montón de familiares y amigos.

Por Dios, cómo es posible que esto suceda un gobierno que dice "por todos y por el bien de todos". Es mentira, es por el bien de ellos. Dicen que Cuba avanza, pues para mí estamos llegando a la prehistoria. Fidel murió y con él murió todo. Este Gobierno no respeta a su pueblo.

Estamos pidiendo ayuda, clemencia. Aún tenemos la esperanza de que David esté vivo. Por favor compartan con todos sus familiares y amigos. Estamos destrozados y aún no vemos respuesta de ningún tipo. No se imaginan lo que estamos sufriendo.

No puede ser posible que por negligencia de este país unos padres pierdan un hijo, que se pierda un hermano, un amigo, que su hijo de tan solo 3 añitos se quede sin padre y que el que va a tener conmigo no lo conozca nunca. No estoy de acuerdo con eso. Nadie merece pasar por esta situación.

Imaginar lo que él debe haber sentido, lo que siente, porque nosotros tenemos fe de que esté vivo. Lo único que pedimos y llevamos días orando es que regrese a casa sano y salvo con sus seres queridos. Es una injusticia saber que hay una persona pidiendo ayuda y no se la den.