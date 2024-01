Recibe primeras ayudas niño que vive en condición de extrema pobreza junto a sus hermanos en La Habana

El niño cubano Anyelo Utria Romero, quien vive en La Habana en condiciones de extrema pobreza junto a su madre y otros cuatro hermanos, recibió las primeras ayudas luego de la movilización de activistas y ciudadanos anónimos para apoyar al menor y su familia.

"Ayer pudimos entregarles, ropa, zapatos, ropita para el bebé y culeros. Además de algunos víveres (pollo, atún y leche). Esto ha sido solo el comienzo para tengan cómo sostenerse en estos días, pues la situación de esta familia es precaria por todos los ángulos que se mire", informó este viernes en Facebook Yamilka Lafita, conocida como "Lara Crofs".

La activista enumeró otros necesidades básicas que tiene la familia: zapatos, 39, 41, 42 y 34; ropa de cama, toallas, aseo y por supuesto, alimentos.

Lara Crofs explicó que no pueden visitar a todas las personas que contactan para recoger artículos y precisó que estarán recibiendo lo que las personas quieran y puedan donar en la calle 21 # 40 entre 2da, y 4ta., en el reparto Guiteras, en el horario de 9 a.m. a 6 p.m.

En su publicación, la activista detalló dos números telefónicos de contacto, así como diferentes vías para efectuar donaciones económicas, tanto en pesos cubanos como en MLC.

Crofs prometió una actualización diaria sobre el caso y se despidió con un agradecimiento especial a colaboradores y donantes.

Todo comenzó a comienzos de este año cuando la imagen del menor llamó la atención tras participar en la cena de fin de año que el Bar K5 ofreció en Guanabo para personas vulnerables. Su estado de visible desprotección instó a muchos a intentar localizarlo, algo que consiguió Yamilka Lafita.

Resultó que el menor -identificado como Anyelo Utria Romero- tiene 11 años y vive en condiciones de extrema pobreza junto a su madre y otros cuatro hermanos, una de ellas una niña de pocos días de nacida.

Una extensa publicación este jueves del influencer conocido como Edmundo Dantés Jr. ofreció detalles de la dramática situación familiar.

Los cinco niños son: Ayamey Utria Romero (12 años); Angelo Utria Romero (11); Reinier Díaz Utria (10); Estefaní Díaz Utria (6); Yoelis Montero Utria (4) y Achanti Olviva Utria (recién nacida).

La mamá, Katisleidy Utria Romero, tiene 30 años y abandonó su casa a los 13 años debido al maltrato familiar. Actualmente no trabaja y recibe de Bienestar Social 5,875 pesos mensuales.

En conversación con Lara Crofs, Katisleidy Utria explicó que el pasado año se presentó en el Consejo de Estado por la situación deplorable en que se encuentra su casa, pero asegura que hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Los tres hijos varones de Katisleidy -incluyendo a Angelo- están becados en una escuela especial en el municipio Playa para niños con retardo en el aprendizaje.

“Ver a Angelo en la foto del bar fue la puerta para que encontráramos a toda su familia y podamos cambiar su vida, ayudarlos”, escribió Edmundo Dantés Jr., quien instó a que la familia de Angelo sea ayudada con lo que cada cual pueda.

Decenas de internautas se mostraron dispuestos a ayudar desde un primero momento y muchos hicieron capturas de donaciones hechas con tal fin. No obstante, hay quienes creen que donar no es el camino, o al menos no el único camino que se debe transitar con esta familia y con otras en situaciones similares.