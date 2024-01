Trauma del inmigrante cubano: Sueñas que viajas a Cuba y no puedes salir

La cubana Anita Mateu, quien reside desde hace más de un año en España, compartió con sus más de 44 mil seguidores en TikTok, una pesadilla recurrente que tiene: va a Cuba de visita y luego no puede volver a salir.

"Yo no sé si soy la única persona que le pasa esto, persona de Cuba o de cualquier país tercermundista que que escapó del tercermundismo y del comunismo, pero resulta que yo sueño demasiado que voy a Cuba y luego no puedo salir. Literalmente me pasa desde que llegué a España, hace un año, y hasta el día de hoy", explicó Mateu.

Mateu explicó que durante la pesadilla se siente mal, con miedo, que todo es super real, hasta que se despierta y se da cuenta de que es una pesadilla, lo que le hace sentir alivio.

"¿Hasta cuándo voy a seguir soñando esto", se pregunta la joven, quien dice que hay quienes le dicen que posiblemente acabe su preocupación cuando visite la isla y vea que puede retornar al país ibérico sin problemas, algo que la propia Anita anticipa que no ocurrirá muy pronto.

"Es una cosa que es trauma", concluyó la joven.

En el apartado comentarios de su publicación, decenas de cubanos dijeron haber sido víctimas de pesadillas similares, e incluso un cubano aseguró que lamentablemente le tocó vivir en carne propia que ese mal sueño se volviera realidad en su caso.

"¿Y si te digo que es mejor soñarlo que vivirlo? Me pasó hace poco, después de más de 15 años viviendo fuera de Cuba. Y estuve casi un año y medio para poder regresar. No tienes idea de cuánto tuve que aguantar para poder salir de ese sueño que tu dices. Sobre todo adaptarme a algo que ya había dejado atrás hacía mucho tiempo", escribió el cubano, que ofreció otros detalles sobre las circunstancias que lo dejaron varado en la isla.

"Aún me estoy reponiendo de lo sucedido, pero aún tengo familia en Cuba y voy a seguir yendo, pues esa pesadilla no me quita las ganas de volver a mis raíces", concluyó.

Varios cubanos residentes en Estados Unidos, España u otros países afirmaron haber tenido una pesadilla similar una o varias veces tras abandonar el país.

"Todo se pasa. Todo se cura", sentenció una cubana, decretando que también para ese mal sueño hay final.