Mawell agradece las "lindas palabras de un fan real"

Mawell quiso compartir con sus seguidores el bonito mensaje que le envió un joven fan, de tan solo 15 años.

"Gracias lindas palabras de un fan real. Y bastantes directas al pecho", escribió el reguetonero al compartir una captura de las palabras que le escribió el chico, que dijo sentirse muy orgulloso de que estuviera representando Cuba.

"Por más que te quieran ver caer Dios siempre te dará la victoria mi sangre, lo que haces lo haces de corazón", le dijo el adolescente, que citó, sin embargo, a otros artistas cubanos como El Chulo, El Taiger, Osmani García, El Chacal o Dany Ome, de los que dijo que "la fama se les subió a la cabeza y se quieren comer el mundo y el mundo se los come a ellos".

"Cuando sea mayor quiero ser como tú, tengo 15 años y voy tras un sueño", cerró el joven fan su mensaje.

Los seguidores en redes del intérprete de "La Triple M" reaccionaron, en su mayoría, con palabras de cariño hacia el cantante y su gesto de responderle al joven seguidor.

"El apoyo del público es el mejor de todos porque es el más válido"; "Sigue así que vas bien, hay un dicho que dice 'al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga', disfruta tu éxito y olvídate de los demás"; "Hermosas palabras"; "Las palabras sobran para saber el talento del que internacionalizó el reparto"; "Usted es un campeón y ese tema que usted grabó con esa muchacha Liz es otro palo, el público está orgulloso de lo que haces"; "Muchas felicidades, me encanta la música que haces y ojalá en algún momento podamos coincidir en el estudio"; "Muy pocos responden al privado a sus fans... muy grande Mawell", le comentaron.

"Me gusta el tema, lo que no me gusta es la arrogancia y, si eso no le bajas un poquito, qué podemos hacer, cada quien opina lo que quiere y eso debes aprender de la fama, no siempre escucharás lo que deseas"; "Ahora todos ponen comentarios lindos para que se lo respondan, qué hipocresía"; "A ti también se te subió la fama para la cabeza" le reprocharon, en cambio, otros.

Tras este post, Mawell compartió otro donde se le ve cantando desde un auto el tema de Bad Bunny, "Nadie sabe", que dedicó a quienes hablan mal sin saber "quién soy en realidad".

Días antes, Mawell había celebrado otra evidencia más del éxito de "La triple M". "Hasta en Tras la Huella por la televisión cubana", dijo al compartir un fragmento del momento en que sale el videoclip en un episodio del programa.

La canción, su mayor hit hasta el momento sin duda alguna, ya rebasó los 33 millones de visualizaciones en Youtube a tan solo siete meses de su estreno.

El tema, según contó en reciente entrevista concedida al podcast Reggaetón Cuba Viral, le reporta de ganancias entre 20 y 25 mil dólares al mes.