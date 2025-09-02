La entrevista de El Chulo en el programa Destino Tolk no solo ha dado de qué hablar: ha provocado carcajadas, debate y polémica a partes iguales. El reguetonero no solo habló de su fortuna y su estilo de vida en Miami, también se metió de lleno en terreno sensible cuando le preguntaron directamente quiénes, según él, eran los cinco reguetoneros con menos dinero del género.

Sin rodeos, El Chulo respondió con nombres propios: Chocolate MC, Mawell, El Charly y Candyman. La mención desató una ola de risas en el estudio. Fue uno de los momentos más comentados de la entrevista, tanto por el tono burlón con que lo dijo, como por lo que implica dentro de una escena urbana cubana cargada de tensiones.

Antes de soltar los nombres, el artista ya había dejado claro su nivel económico. Aseguró tener tres casas, tres efficiencies, joyas valoradas en medio millón de dólares y un auto de lujo. Según explicó, sus ingresos mensuales superan los 40 mil dólares, gracias tanto a su música como a negocios personales. “¿Te sigo diciendo?”, dijo entre risas.

La inclusión de Chocolate, Mawell y El Charly en su lista se da en medio de enfrentamientos públicos con estos artistas, marcados por indirectas, declaraciones cruzadas y un historial de roces recientes. En el caso de Candyman, su nombre generó aún más sorpresa, dado que no ha estado involucrado en conflictos recientes.

Las redes sociales estallaron tras la publicación del episodio. Algunos usuarios celebraron el momento como parte del “vacilón” habitual del programa, pero muchos otros criticaron la actitud del reguetonero por hablar públicamente de sus colegas. Comentarios como “Gracias al Choco tú eres quien eres”, “Te metiste con Candyman de más” o “Mordiste la mano que te dio de comer” se repitieron en múltiples plataformas.

Otros fueron más duros: “Estás cayendo muy bajo”, “El Chulo es un traidor, Candyman siempre habló bien de él” o “Ahora compite con dinero, no con música”. Incluso hubo quienes recordaron: “El Choco fue quien lo sacó del olvido cuando salió de preso en Tampa” y “Ese hombre está buscando candela con los que lo ayudaron a subir”. La división de opiniones ha sido clara: entre quienes lo ven como un vacilador sin filtro y quienes consideran que cruzó la línea del respeto.

Pese a las críticas, la entrevista ha sido calificada por muchos como la mejor del año en Destino Tolk. “Me reí como nunca”, “No paré de reírme ni un segundo” y “El mejor episodio del canal” son algunos de los mensajes más frecuentes. Entre pullas, carcajadas y declaraciones sin filtro, El Chulo logró lo que pocos: mantenerse como uno de los más comentados del momento, dentro y fuera del estudio.

