Nueva colaboración: Charly & Johayron anuncian que el remix de "Mi Niña" de Harryson "está en el horno"

Sin detenerse y enfocados en seguir sumando hits, han comenzado Charly & Johayron este nuevo año.

Si hace unas horas sorprendieron anunciando su primera incursión en el regional mexicano, con un tema que llevará por título "Tú eres mía y te callas", poco después confirmaron que estarán en el remix de "Mi Niña", lanzado originalmente por otro exponente del género, su compatriota Harryson.

La buena noticia no pudo gustar más a sus seguidores que no escatimaron en reaccionar con cientos de mensajes.

"Remix de mi tema favorito de todos los tiempos"; "Se paraliza el género con este tema"; "Para recordar los tiempos que era más repa que nunca"; "Si en sus tiempos me encantaba, ahora el remix lo voy a amar"; "Los principios de uno consumiendo al Harry"; "Qué tema, me acuerdo de esos tiempos 2016 , 2017"; "Eso es lo que hace falta en este género"; "Se fue del estadio"; "Cómo viene eso"; "Ay Dios, ahora sí"; "Por qué me darán por la vena del gusto así", dijeron algunos.

Charly & Johayron no pueden estar en mejor momento de su carrera, sus temas son éxito en redes aún antes de ver la luz y su primera gira por Estados Unidos está siendo un éxito y sus conciertos, como sus dos presentaciones consecutivas en La Scala de Miami, han sido sold outs.