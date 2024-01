Joven cubana continúa desaparecida: "Toda una familia devastada"

La familia de Karildi Marín, una joven madre desaparecida en La Habana desde el pasado 14 de diciembre, ha vuelto a hacer un pedido en redes sociales con el fin de obtener información sobre el paradero de la joven.

Yoandri Marín, hermano de la joven cubana, informó que la familia se encuentra devastada por la desaparición de Karildi y ofreció una recompensa para aquella persona que le dé algún dato sobre el paradero de su hermana.

“Ya hoy es 8 de enero y nada del paradero de mi hermana, toda una familia devastada y una madre y un padre sufriendo, una niña sin su mami”, refirió en su perfil de Facebook.

Facebook/Yoandri Marín

“La familia está dispuesta a ofrecer, en una acción de desespero, 10,000 pesos al que me diga su paradero exacto”, adelantó.

El joven dejó su número telefónico – 542 916 30- y aclaró que lo podían llamar a cualquier hora para dar información.

Karildi Marín, salió a una fiesta el 14 de diciembre y desde entonces su familia no sabe de ella.

“Mi hermana salió el jueves por la noche a una fiesta, creo que por El Cerro y hasta hoy no ha mandado ni un mensaje ni ha hecho una llamada y todos estamos muy preocupados porque no acostumbra a estar sin llamarnos tantos días y con una niña chiquita que ella tiene, menos”, escribió en Facebook Yoandri Marín para hacer público el caso.

El joven denunció que había recibido una llamada desde México, luego de que la opinión pública conociera del lamentable suceso.

"Necesito saber si de alguna forma ella salió del país. Recibí una llamada de México pidiendo rescate. Ahora hace como 30 minutos me llamaron de aquí de Cuba que la vieron por La Lechera, en El Cerro. Seguimos averiguando. Por favor si alguien la ve no dude en llamar. Parece que lo de México es una estafa. No sé cómo la gente puede jugar con el dolor de una familia", escribió en Facebook.

En su desespero, el joven ha pedido la cooperación de conductores que hayan podido transportar a su hermana el día que desapareció.