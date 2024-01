Familia pide ayuda para localizar a joven desaparecido en Cuba desde el 28 de diciembre

Familiares de un joven desaparecido en Cuba desde el 28 de diciembre, pidieron ayuda a través de las redes sociales para localizarlo.

Al parecer, las últimas noticias que se tuvieron del joven fueron el 27 de diciembre, día en el cual habló desde su teléfono celular con un familiar para informarle que se disponía a viajar de Santa Clara a La Habana.

Captura de pantalla Facebook / Arelys Ruiz

“Este es mi hermano, Adriel Ruiz Benítez. Está desaparecido desde el 28 de diciembre del 2023. Estamos buscándolo, pero no hemos tenido noticias de él. Por favor, la persona que lo vea o sepa algo de él, llame a este número 52444195. Mi mamá (y toda la familia) está desesperada porque hace días no sabe nada de él. Se lo pedimos de corazón, quien sepa de él, infórmenos”, escribió este viernes en Facebook, Arelys Ruiz, hermana de Adriel.

En los comentarios a la publicación, la usuaria identificada como Anabel González Benítez (prima de Adriel) indicó que el joven “es de la Habana y estuvo un tiempo viviendo en la Palma”.

Captura de pantalla comentario Facebook / Arelys Ruiz

“El día 27 por la mañana, estaba en la lista de espera para La Habana en la terminal de ómnibus de Santa Clara. Como no alcanzó pasaje en el de las seis de la mañana, me llamó diciendo que si no ponían alguna guagua antes de la una de la tarde, tenía posibilidades de irse a esa hora. Que después volvía a llamar pero no lo ha hecho”, dijo por su parte el usuario identificado como Wilfredo Verdecia, al parecer, la última persona que tuvo noticias de Adriel.

Este usuario compartió otros teléfonos para recibir noticias del joven. “Por favor, si saben algo, pueden llamar aquí al fijo de la casa: 42 27 4812; o al móvil mío, 58 90 9223”, indicó.

En otros comentarios, allegados de la familia expresaron su deseo de pronta aparición de Adriel, pero también su temor por el aumento del índice de violencia y delincuencia que padece Cuba, motivo por el cual recomendaron a la familia que dirigieran su búsqueda llamando a hospitales y la policía.

En las últimas horas fue encontrado el cadáver de un joven cubano que había sido reportado como desaparecido hacía más de una semana.

Eliéser Ledesma Mireles, de 37 años, desapareció el pasado 4 de enero tras visitar a su papá, quien se encontraba ingresado en el hospital provincial, informó a CiberCuba una persona allegada a la víctima que prefirió el anonimato.

La fuente afirmó que el joven "estaba padeciendo problemas mentales" y "tenía a su papá ingresado en el hospital".

"Desde el 4 de enero que salió de visitarlo no se supo más nada de él hasta ayer que lo encontraron", explicó.

Otro joven cubano se encuentra reportado como desaparecido en La Habana. Se trata de David Yasmani Fong Griñan, quien está ausente de su hogar desde el pasado domingo 7 de enero.

Según denunció en Facebook su tía, Soe Fong de Bardet, ese día Yasmani se disponía a ir para La Habana Vieja, alrededor de las 7:00 am. "Si alguien tiene información, favor de comunicarse a este número: 50123965", pidió.

Además, también se encuentra desaparecido Yorjelguis Bolaños Fernández, un cubanoamericano natural del municipio Madruga, en Mayabeque, quien salió en su carro el domingo 7 de enero a las 11:00 pm y desde entonces no se ha sabido nada de él.

Bolaños, de 41 años, reside en Texas y al momento de su desaparición se encontraba de visita en Cuba, quedándose en casa de su madre. Su teléfono celular da apagado.

El hombre es padre de tres hijos, un varón y dos hembras, la más pequeña tiene apenas cuatro años. Quien disponga de alguna información puede llamar a los teléfonos 53004287 ó 55060224 para hablar con su madre.

Su familia ofrece una recompensa de 3,000 dólares a quien les dé "señales de vida creíbles".