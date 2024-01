Cubana insultada por el dinero que gastó en un Walmart de Miami: "¿Qué está pasando?"

Una cubana residente en Miami, Florida, compartió un vídeo en su perfil de TikTok en el que se queja del alto precio que tuvo que pagar por hacer la compra en un supermercado de la cadena Walmart de la ciudad.

"¿Miren esto caballero, miren, lean, 234 dólares, y ahora díganme en qué?", comenzó la mujer comentando en el audiovisual mientras enseñaba a sus seguidores el ticket de la compra que había realizado en dicho centro.

"Miren las bolsas, miren esto, ¿ustedes creen que eso compagina con esto?", expresó a continuación mientras enseñaba el carrito y hacía referencia a la cifra de dinero que aparecía en el ticket de la compra. "Es que estoy insultada", añadió.

"Caballero, ¿qué está pasando?. Y todavía me dicen a mí que si no voy a cobrar, si con 200 pesos ya uno no está comiendo. ¿Qué está pasando en Miami, Dios mío. ¡Que vengan los bomberos que ya me voy a morir!", concluyó mientras organizaba en el maletero de su auto las bolsas con sus pertenencias recién compradas.