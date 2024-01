Abakuá cubano desmiente que El Taiger vaya a ser Betongó: "Eso es una gran mentira"

Yerondi, un abakuá y babalawo cubano afincado en la ciudad de Miami, Florida, ha realizado un video en directo en su perfil de Instagram para desmentir que el reguetonero cubano El Taiger pasará a formar parte de su asociación religiosa llamada Betongo Naroco Efo.

"Pertenezco a una sociedad de hermandad y fraternidad, soy el encargado de Betongo Naroco Efo", comentó el abakuá primeramente en su emisión en directo.

Sobre las causas que niegan el ingreso del cantante de música urbana a su juego, Yorondi dijo que en su hermandad no se aceptaban hombres que estén involucrados en polémica.

"Hay una gran polémica porque dicen que El Taiger estaba presentado, que era indíseme. Yo quiero aclararle al mundo que eso es incierto. Mi juego es un juego de respeto. Yo no tengo nada en contra de él, él es hombre y puede ser lo que él quiera, pero no aceptamos polémica de redes y ese tipo de cosas que viven los artistas en su mundo", dijo el hombre.

A continuación, el abakuá añade: "Yo respeto las decisiones de cada cual, pero solamente pido que respeten los juegos y no digan más mentiras porque a la larga o la corta las mentiras se van a saber y eso es un bochorno para cualquier hombre".

"Solo quería hacerles saber que eso es una gran mentira, El Taiger no va a ser Betongó, no se va a presentar en Betongó. El Taiger es un artista, es un buen hombre, pero no tiene nada que ver con Betongó", zanjó dejando clara su postura ante el asunto.