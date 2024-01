Asesinan a médico de Puerto Padre, Las Tunas, para robarle la moto

El municipio cubano de Puerto Padre, en Las Tunas, amaneció este domingo con la triste noticia del asesinato del médico Iván de Prada por uno o varios criminales para robarle su moto.

De Prada fue asesinado el sábado 27 de enero por la noche, su cadáver fue encontrado esta madrugada en la entrada de la cooperativa "Asalto al polvorín", según reportes en redes sociales.

El hecho fue confirmado en Facebook por el departamento de recursos humanos de la Dirección de Salud del municipio.

"El dolor nos invade este domingo al conocer la triste noticia, no lo queremos creer, nos cuesta aceptar la verdad. Las lágrimas no dejan de brotar de los ojos. Doctor Iván de Prada, todos los que tuvimos el placer de conocerle hoy lloramos su partida. Sus compañeros de trabajo nunca olvidaremos su grata compañía", expresó el autor del post.

Captura de Facebook / Recursos Humanos Salud

El crimen ha conmocionado a la población de Puerto Padre, quienes recuerdan el compromiso y la dedicación del galeno con sus pacientes.

"Dios mío, pero qué está pasando en Cuba, esto es inexplicable, saben a quién han asesinado, a un hombre que era todo amor, que ayudaba a todos, no se metía con nadie. A dónde se ha llegado en Cuba", deploró una anciana.

"¡Hasta cuándo! Hoy recibí la triste noticia del asesinato de Iván de Prada, el médico, residía en Puerto Padre, un hombre noble, servicial, víctima primeramente de la degradación social a la que han hundido a mi país. Por una motorina, señores, un bulto de plástico y metal, acabaron con la vida de una persona tan buena", lamentó Alberto Rodríguez en el grupo de Facebook "Revolico Puerto Padre".

Captura de Facebook / Revolico Puerto Padre / Alberto Rodríguez

Iván de Prada tuvo una larga y rica trayectoria en el sector, donde llegó a ser director de Salud del municipio.

El Hospital General Docente Guillermo Domínguez López alabó su valía profesional como clínico y cuadro, pues desempeñó altos cargos en el organismo.

Captura de Facebook / Hgd Guillermo Domínguez López

"Con profunda tristeza despedimos al amigo, al colega, al ser extraordinario que gozó del merecido prestigio y respeto de quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo o compartir su amistad. Un ser humano con muchísimas virtudes, entre ellas ser una excelente persona y profesional y un amante incondicional de su familia", señaló en Facebook.

Compañeros del fallecido también mostraron su consternación ante el abominable hecho.

"Sin palabras al recibir esa noticia, la última vez que lo vi viajamos juntos de La Habana a Puerto Padre, llegamos de misión de países diferentes y coincidimos en el mismo asiento. EPD y justicia. Pobreza y violencia hoy es lo que hay en nuestro país triste", aseguró el doctor Eriberto Aguilera.

"En paz descanses, hermano, amigo y colega. Solo esperamos se haga justicia y caiga todo el peso de la ley contra ese perro que te arrebató la vida. Te recordaremos por siempre", dijo en su perfil de Facebook Francisco Pérez Cancio.

Captura de Facebook / Francisco Pérez Cancio

Cientos de personas, entre amigos, conocidos y pacientes, alabaron el carácter amable y noble del médico y condenaron su asesinato. Algunos criticaron el nivel de violencia que impera en el país y cuestionaron la inacción de la Policía.

"Ustedes saben por qué la Policía no ha hecho nada, porque no gritó Patria y Vida, porque eso es lo único que les importa a ellos. La vida de nosotros no vale nada para ellos; un médico que salvó tantas vidas, buena persona, profesional, buen amigo, vecino", dijo una enfermera.

"Sin palabras, qué dolor, exijamos justicia, es hora de cambiar las leyes a favor del hombre de bien. Pena de muerte para ese salvaje", pidió una madre de familia.

"Mis más sinceras condolencias a su familia, principalmente a su hermano. Solo le pido a la justicia que no tengan piedad con quien hizo una cosa como esta", pidió una doctora.

"Cuántas personas más tienen que morir para que se le ponga mano dura a bandoleros y asesinos, que no pagan ni con sus vidas el dolor y la destrucción de familias enteras. Hasta cuándo; el que a hierro mata, a hierro muere", exigió un hombre.