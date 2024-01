Charly & Johayron, sobre "Una copia de mí": "No hace falta cantarla, nuestros fanáticos lo hacen por nosotros"

Charly & Johayron se han convertido en la sensación musical cubana del momento. Los artistas no paran de sumar reproducciones y hacen disfrutar a sus fans con sus canciones, siendo una de las más populares "Una copia de mí". Una canción, que según indicaron ellos mismos, no les hace falta cantar en sus propios conciertos porque lo hace el público.

"No hace falta cantarla, nuestros fanáticos lo hacen por nosotros. El tema número uno en la calle. Récord de audiencia aquí en Orlando, casi 3.000 personas. Gracias por tanto amor. Dios mediante", celebraron los reguetoneros, que compartieron un vídeo de su concierto en Orlando para acompañar estas palabras. La etiqueta que pusieron junto a estas palabras fue la de "los lápices".

"Que hable la música", "Se lo merecen mi amor. Los amo. Me encantan, a callar bocas esas personas envidiosas que están hablando", "Los mejores asere, estos chamacos sí", "Me encantan" o "Que lindo, qué bueno todas esas bendiciones ustedes lo merecen y a por más", son algunos de los comentarios a Charly & Johayron, que este fin de semana también estuvieron con Ronaldinho o el productor de cabecera de Karol G, Ovy On The Drums.

La foto que subieron con el productor colombiano en su cuenta de Instagram se ha llenado de comentarios pidiendo colaboración con La Bichota. Una canción soñada para los seguidores de los cubanos, que estarían encantados con un tema de los tres.