Despiden en Puerto Padre a médico cubano asesinado

Familiares, amigos y colegas despidieron este lunes al médico cubano Iván De Prada, asesinado para robarle la moto en Puerto Padre, Las Tunas.

De Prada fue asesinado el sábado 27 de enero por la noche, pero su cadáver fue encontrado la madrugada del domingo en la entrada de la cooperativa "Asalto al polvorín", según reportes en redes sociales.

“Con profundo dolor compañeros de trabajo, la asociación de combatientes y familiares realizan guardia de honor para despedir al Doctor Iván De Prada”, escribieron en Facebook desde la Dirección Municipal de Salud en Puerto Padre.

Captura de Facebook/Recursos Humanos Salud

La muerte del doctor ha consternado al pueblo de esa localidad tunera, que en acto de agradecimiento salió a las calles para acompañar el féretro.

Captura de Facebook/Recursos Humanos Salud

“No olvidaremos su rostro sonrojado cuando le comentaban que merecía un pedestal por tan grande corazón. Tampoco de cada expresión al reconocerle en colectivo”, expresaron en su despedida en el cementerio municipal.

Al darse a conocer la noticia, muchas personas reaccionaron conmocionadas porque hechos de este tipo se hayan vuelto tan recurrentes en Cuba, ante la mirada pasiva de las autoridades y la policía.

"Dios mío, pero qué está pasando en Cuba, esto es inexplicable, ¿saben a quién han asesinado?, a un hombre que era todo amor, que ayudaba a todos, no se metía con nadie. A dónde se ha llegado en Cuba", escribió una anciana.

"¡Hasta cuándo! Hoy recibí la triste noticia del asesinato de Iván De Prada, el médico, residía en Puerto Padre, un hombre noble, servicial, víctima primeramente de la degradación social a la que han hundido a mi país. Por una motorina, señores, un bulto de plástico y metal, acabaron con la vida de una persona tan buena", lamentó Alberto Rodríguez en el grupo de Facebook "Revolico Puerto Padre".

Lo cierto es que la criminalidad y los robos a choferes es un mal extendido en toda la isla, al punto que, recientemente, motoristas cubanos denunciaron que tienen miedo a salir de noche debido al aumento de la delincuencia, que ya ha cobrado la vida de varios de ellos a quienes han asaltado para robarles su medio de transporte.

"Ya tenemos miedo a salir de noche. No podemos ir a ningún lado, porque tenemos miedo a que en un semáforo nos quiten la moto. La cuestión no es que nos la quiten. El problema es que te quitan la moto y te caen a puñaladas, te meten un machetazo, y no son uno, son una pila", declaró uno.

Varios conductores convinieron en que es muy fácil vender las motos en el mercado negro debido a la ausencia de registros.