Rey El Mago arremete contra Yulién Oviedo y le da un ultimátum: "No me tengas miedo"

El productor El Rey Mago, esposo de la cantante La Diosa, ha entrado a tomar partido en la polémica que se ha creado entre su pareja y el cantante Yulién Oviedo, después de que este hiciera comentarios despectivos sobre los hijos de la artista.

El Rey Mago, padre además de Reychel, uno de los hijos de La Diosa, subió un video a sus redes sociales en el que le dedicó unas palabras a Yulién Oviedo, quien se encuentra en Cuba, recordándole que está esperando una llamada suya para hablar sobre el asunto.

"Esta semana, Yulien, tienes que llamarme, acuérdate que quedamos en eso. Yo no ventilo las cosas en redes sociales, pero no tengo otra forma, porque me tienes bloqueado", fueron las primeras palabras que pronunció el productor.

Luego, añade dándole un ultimátum: "Cuando tu llegues de Cuba, de tu casita en Kholy frente de los edificios de el DTI, tú me llamas. Acuérdate de llamarme esta semana".

Seguidamente, El Rey Mago le dice al cantante que no le tenga miedo, que él simplemente quiere "conversar" para aclarar el problema:

"Cuando subas los chats, súbelos completos, para que la gente vea las cosas. Y no me tengas miedo, llámame. Tranquilo, que yo lo único que quiero es conversar contigo. Pero yo sé que tú me vas a llamar", terminó.

La Diosa, por su parte, se encuentra preparando una 'tiradera' a Yulién Oviedo llamada El Yaris, en referencia al tema más popular que tiene el cantante y que lleva el mismo nombre.

"Dije que no iba a monetizar con el enano pero pensándolo bien cambié de idea, ¿estás listo para el tema nuevo? `El Yaris´", escribió La Diosa en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.