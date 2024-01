Régimen cubano y bielorruso firman acuerdo de cooperación militar

El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, firmó un acuerdo de cooperación militar con su homólogo, el teniente general Viktor Jrenin, ministro de Defensa de Bielorrusia.

“Ministro de Defensa de Bielorrusia, teniente general, Viktor Jrenin, y ministro de Defensa de Cuba, Álvaro López Miera, firmaron documentos sobre cooperación militar bilateral”, indicó el ministerio de Defensa del país eslavo en su canal de Telegram.

Un video compartido a través de esta red social, mostró el momento en que ambos ministros de Defensa rubrican el Acuerdo, del que no han trascendido detalles, pero que, según analistas y medios de prensa independientes, acentúa aún más la cesión de soberanía de La Habana a Moscú, en medio del crítico escenario de la invasión de Rusia a Ucrania.

"Esto es Ley que encarna la voluntad y el mandato de la Patria", expresó López Miera tras la firma del Acuerdo secreto, arrogándose potestades legislativas que no tiene y dejando en claro el respeto del régimen cubano a la "voluntad" del pueblo, supuesto "soberano".

Captura de pantalla Telegram / Ministerio de Defensa de Bielorrusia

“Cuba es un socio importante en el ámbito internacional y un aliado estratégico en el Hemisferio Occidental para la República de Bielorrusia. A pesar de nuestra distancia geográfica y diferencias culturales, nuestros países son muy similares: defendemos la libertad y la independencia, la justicia social y la cooperación igualitaria con otros países”, dijo Jrenin a la prensa oficialista cubana durante su reciente visita a la Isla.

En medio de la creciente tensión entre Rusia y sus aliados (entre los que destacan Bielorrusia y Cuba, además de Irán y China) con las potencias occidentales que apoyan a Ucrania, la relación de Minsk y La Habana se hace más estrecha, llegando a plantearse a finales de noviembre pasado el interés del régimen cubano de comprar armamentos bielorrusos, especialmente misiles con un alcance de hasta 300 kilómetros.

“También nos parecemos en que no tememos las dificultades y no renunciamos a nuestros objetivos. Estamos orgullosos del camino de desarrollo elegido y no se lo imponemos a nadie”, manifestó Jrenin a los periodistas cubanos, según el mensaje de Telegram del ministerio de Defensa bielorruso.

Citando al autócrata bielorruso Alexander Lukashenko, el ministro de Defensa de ese país afirmó que “la fuerza militar se ha convertido hoy en la base de las relaciones políticas entre los países. En consecuencia, es importante que los departamentos de defensa establezcan relaciones que satisfagan las necesidades de nuestra gente, para que la gente se sienta segura”.

Acorde a la fuente citada, en Cuba ambos ministros “intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones de la situación internacional y discutieron en profundidad las perspectivas de la cooperación bilateral en el ámbito militar”.

Asimismo, el encuentro sirvió para resaltar “las similitudes en las posiciones de ambos Estados en el ámbito internacional, sus fuertes vínculos históricos y sus enfoques comunes para evaluar las cuestiones clave de nuestro tiempo”.

A finales de noviembre, un reporte de la Agencia EFE señaló que durante una reunión en La Habana entre representantes de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y de Cuba, se acordó un importante plan de cooperación militar.

Según la agencia, medios de prensa bielorrusos aseguraron que Cuba había mostrado su interés en los suministros de armamento bielorruso, incluidas lanzaderas de misiles Polonez, con un alcance de hasta 300 kilómetros.

Por su parte, el ministerio de Defensa de Bielorrusia confirmó que "en La Habana se están llevando a cabo negociaciones entre representantes de las fuerzas armadas de Bielorrusia y Cuba", los cuales "acordaron un proyecto de cooperación militar y un plan de eventos bilaterales para 2024".

En mayo trascendía la noticia de que Bielorrusia entrenaría a militares cubanos y, “de forma planificada” (mediante Acuerdo), fomentaría la cooperación militar con el régimen de la isla.

Así lo confirmó el jefe del Departamento de Cooperación Militar Internacional-Asistente del ministro de Defensa para la Cooperación Militar Internacional, Valery Revenko, quien, tras un encuentro con autoridades militares cubanas, señaló en Twitter que la agenda “se dedicó al entrenamiento de personal militar de la isla en la República de Bielorrusia”.

También Revenko informó que en la reunión con la agregada militar, naval y aérea en la Embajada de Cuba en Rusia y Bielorrusia, la coronela Mónica Milián Gómez se abordó como fomentar la cooperación militar entre los dos países “de forma planificada”.

Estos hechos se han acompañado de constantes revelaciones acerca de la presencia de mercenarios cubanos entre las tropas rusas que invaden el territorio ucraniano, y las sospechas sobre la presencia de tropas regulares cubanas en el conflicto, camufladas tras la presencia de “mercenarios”.

A finales de abril, también el canciller ruso Serguéi Lavrov afirmó que la cooperación militar entre su Rusia y Cuba se estaba desarrollando con éxito.

Al término de una visita a la isla, Lavrov aseguró en conferencia de prensa que “nuestra cooperación militar con Cuba se está desarrollando con éxito, según los acuerdos entre ambas partes. Y tengo entendido que las formas de esta cooperación militar satisfacen tanto a la parte rusa como a la cubana".