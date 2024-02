Niña de 13 años lleva diez días desaparecida en Ciego de Ávila

Una niña cubana de 13 años y residente en Chambas, Ciego de Ávila se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 23 de enero.

La menor, identificada como Melisa Suárez Rodríguez, vive con su padre y sus abuelos.

Según una publicación en el grupo de Facebook “Denunciando los crímenes en Cuba”, la menor “nunca había estado ausente de su casa”, por lo que los familiares pidieron ayuda a la ciudadanía para encontrarla.

Captura de Facebook/Irma Broek

“Cualquier dato por pequeño que sea se les agradecerá”, añade la publicación, en la cual, además se agregan varios números telefónicos para contactar a la familia: 33 563 914, 55 622 422, 51 035 359.

Aunque no se comparten más detalles de la niña, ni como andaba vestida el día que se perdió ni si tenía alguna motivación para alejarse, en la publicación sí especifican que la familia hizo la denuncia en la unidad de la policía de Chambas, lugar en el que también se puede ir a ofrecer información.

A finales de 2023, otra niña cubana de igual edad se reportó como desaparecida en la localidad de Media Luna, en Granma.

La menor, identificada solo como Lisniubi, es estudiante de secundaria básica y desapareció desde el martes 26 de diciembre.

Por su parte, otro cubano que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 28 de diciembre, el joven Adriel Ruiz Benítez, fue encontrado con vida el pasado 29 de enero, aunque no en buen estado de salud.

“A todos los que estuvieron preocupados y me ayudaron en su búsqueda, apareció gracias a Dios, no tiene mente, no sabemos si recibió algún golpe, pero está vivo”, fue el mensaje escrito por su hermana Arelys Ruiz en Facebook.

La visibilidad de los casos de personas desaparecidas en Cuba ha tomado un impulso gracias a las redes sociales, cuyas plataformas los habitantes de la isla las toman para dar a conocer los hechos y exponer la ineficacia y pasividad de la actividad policial en las búsquedas.