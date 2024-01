Encuentran con vida a joven cubano que llevaba un mes desaparecido

Adriel Ruiz Benítez Foto © Facebook/Arelys Ruiz

El cubano Adriel Ruiz Benítez, desaparecido desde el pasado 28 de diciembre, fue encontrado con vida, aunque no en buen estado de salud.

“A todos los que estuvieron preocupados y me ayudaron en su búsqueda, apareció gracias a Dios, no tiene mente, no sabemos si recibió algún golpe, pero está vivo”, fue el mensaje escrito por su hermana Arelys Ruiz en Facebook.

Captura de Facebook/Arelys Ruíz

Arelys detalló que el joven fue encontrado en una finca en el municipio de Quivicán, provincia de Mayabeque, aunque no dio detalles de qué le sucedió.

Captura de Facebook/Arelys Ruíz

En los comentarios de la publicación, los usuarios agradecieron que el joven fuese encontrado con vida y apuntaron que la salud la va a recuperar pronto con la ayuda de los médicos y la familia.

Las últimas noticias que se habían tenido del joven fueron el 27 de diciembre, día en el cual habló desde su teléfono celular con un familiar para informarle que se disponía a viajar de Santa Clara a La Habana.

A mediados de enero, la policía cubana recomendó "esperar" a la familia de Adriel.

“Mi hermano todavía no aparece. La policía dice que hay que esperar, pero ya yo estoy desesperada, ya no sé adónde acudir”, escribió Arelys para denunciar la situación.