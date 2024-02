Familiares de cubana que se suicidó en La Habana denuncian negligencia médica

Familiares de la joven cubana que se suicidó lanzándose del octavo piso del Hospital Miguel Enríquez de La Habana, denunciaron negligencia médica en la atención a la paciente, quien supuestamente era tratada con un medicamento alternativo.

Gisell Villafranco, de 24 años, murió el pasado 24 de enero tras lanzarse desde el octavo piso de la antigua Benéfica, en el municipio Luyanó.

En declaraciones a Martí Noticias el padrastro de la víctima, José Francisco Santana Cruz, afirmó que la atención médica que recibió y el sistema que gobierna en Cuba son responsables de este hecho.

Asegura que la joven padecía de esquizofrenia descontrolada y que el medicamento que le administraban –en medio de la escasez de medicinas en la isla– no era apropiado para tratar esa condición.

Según él, dicho medicamento la mantenía sedada sin mejorar su enfermedad. "Mi hija tenía esquizofrenia descontrolada y el medicamento que le estaban dando no era para esa enfermedad, ese medicamento la mantenía sedada, pero no salía de ese paso", declaró.

En respuesta a estas acusaciones, la doctora Judith Díaz Linares, parte del equipo médico de la sala de Psiquiatría, donde Gisell estuvo internada en cinco ocasiones, negó a Martí Noticias las acusaciones sobre la medicación. Sin embargo, no proporciona detalles adicionales, indicando que la información del paciente no se divulga por teléfono.

Ante la tragedia, la familia Villafranco consideró emprender acciones legales para denunciar lo que perciben como negligencia médica, pero aseguran que las quejas al respecto no serán escuchadas.

"Quisiéramos ir al consejo de Estado a dar la queja, pero le aseguro que eso va a ser en vano. Aquí no se resuelve nada", afirmó el padrastro.

Por otro lado, el padre de la fallecida, Lázaro Villafranco, atribuye la situación a las deficiencias del sistema político y social en Cuba.

El hombre criticó la falta de atención médica, la escasez de medicamentos, la pésima higiene de los hospitales.



"Aquí no hay una buena atención médica, aquí no hay medicamento, aquí no hay higiene en los hospitales, el culpable de eso es el sistema, todo es el sistema", señaló

"Porque si no hay atención médica, y el médico que te va a atender a ti no sabe cuando llegue a su casa, si tienes que comer o no, ese médico no puede tener la cabeza en su lugar alto para poder darte una atención médica como es", expresó.

Además, denunció la demora del personal de Medicina Legal en recoger el cuerpo de su hija del techo del hospital. La joven murió a las 6:00 pm y el cuerpo fue levantado pasadas las 11:00 de la noche, explicó.

Gisselle Villafranca Llerena era enfermera de profesión, madre de una niña de 3 años y vivía en San Francisco de Paula, en el habanero municipio San Miguel del Padrón.

A mediados de 2023 el gobierno cubano ubicó el suicidio como la décima causa de muerte entre los cubanos en 2022, sin embargo el informe del MINSAP no hizo públicas las cifras de lo que eufemísticamente calificó de “lesiones autoinfligidas intencionalmente”.