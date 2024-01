Madre de Amanda a funcionarios cubanos: "Están matando a mi niña"

La madre de la niña cubana Amanda Lemus Ortiz, que espera hace casi un año por un trasplante de hígado que necesita urgentemente, refirió que los funcionarios de salud en la isla están haciendo falsas promesas para ayudar en el tratamiento de su hija.

Este lunes, los padres de Amanda tuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), de la cual no salieron satisfechos con la respuesta proporcionada por las autoridades.

“Quería dar mi opinión sobre lo que pasó ayer”, dijo la madre de Amanda, Milagros, en un video en Facebook compartido por la activista cubana Yamilka Lafita, conocida en redes como Lara Crofs.

“Gracias a todas las personas que han brindado su apoyo y que lo siguen haciendo”, fue el primer mensaje de la angustiada madre.

“A ustedes funcionarios, eso que ustedes están haciendo, eso es un crimen. Me están matando a mi niña, porque si no quieren intentar hacer algo por ella, haciendo alegaciones a falsas gestiones, dándonos la espalda, siendo indolentes ante el dolor de nosotros y ante el dolor de ella, porque la vieron a la cara, coño y no les dio dolor, ustedes no me quieren ayudar, me la está condenando a morir aquí”, fue el contundente mensaje que envió la mujer.

También dijo que “la vida da muchas vueltas. Yo solo necesito del apoyo de mi pueblo que hasta ahora no me ha faltado y el apoyo de Dios que está allá arriba. Las madres me entienden. Yo voy a seguir luchando y mi niña va a seguir luchando”.

Horas antes, Crofs había informado que Amanda había pasado bien la noche de domingo para lunes, aunque luego de ponerle la medicación y desayunar en la mañana comenzó a tener signos de desánimo.

“No estaba activa y sus ojos no se mantenían abiertos. Se llamó a la doctora para comentarle esto y le hicieron una gasometría (análisis de sangre) y le detectaron un descenso alto del sodio, acto seguido le pusieron suero de cloruro de sodio”, detalló.

Después de un cuadro de fiebre que llegó hasta los 39 grados, los médicos discutieron la posibilidad de llevar a la menor a terapia intensiva, decisión que desestimaron por miedo a que en dicha sala adquiriera otros virus.

Crofs aseguró “que luego de ponerle el suero de sodio y la dipirona en ampulas, la fiebre cedió y se despertó al par de horas con más actitud”.

Mientras los médicos mantenían la observación hacia la pequeña y esperaban resultados de los análisis hechos.

Facebook/Lara Crofs

Amanda, residente en Sancti Spíritus, no llega a dos años de edad, padece atresia de las vías biliares y fue operada a los dos meses de nacida con el propósito de alargar la espera para realizarle un trasplante de hígado que le salve la vida.

Sin embargo, mientras su corta vida se deteriora, las autoridades de la Salud Pública cubana no han conseguido realizarle el trasplante, a pesar de varias promesas realizadas en ese sentido.

Al parecer, al MINSAP le preocupa más que no se haga público su caso en redes sociales, y que la desesperada madre no insista en sus denuncias y solicitudes de una visa humanitaria para operar a su hija en otro país.

El propio Ministerio fue cuestionado por decenas de cubanos tras emitir una declaración ante el revuelo que ha generado la situación de Amanda en redes sociales.

La Dirección Provincial de Salud La Habana informó en su Facebook que Amanda está ingresada en el Hospital Pediátrico William Soler, donde se atiende desde febrero de 2022.

Según la nota, en este tiempo su evolución ha sido seguida por especialistas de Sancti Spíritus -donde reside la menor- y del propio centro, y "se le han garantizado los recursos médicos e insumos necesarios para el tratamiento de su patología", algo que se contradice con declaraciones de la mamá, quien en abril denunció que no habían podido hacer el trasplante "por ausencia de personal y complementos" en el hospital.

Por último, el MINSAP solo alega que la paciente "tiene definida la indicación para trasplante hepático" de donante vivo, y que "se realizan coordinaciones con instituciones especializadas de otros países" para darle solución.