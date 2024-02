Encuentran sana y salva a niña de 13 años desaparecida en Ciego de Ávila

Melisa Suárez Rodríguez, una niña de 13 años residente en Chambas, Ciego de Ávila, que se encontraba en paradero desconocido desde hace dos semanas, apareció sana y salva en la ciudad avileña, según fuentes familiares.

Una publicación en el grupo de Facebook “Denunciando los crímenes en Cuba” informó que la adolescente, quien vive con su padre y sus abuelos en el municipio de Chambas y “había sido reportada por su tía como desaparecida, apareció sana y salva en la ciudad de Ciego de Ávila”.

“Su tía hace llegar su agradecimiento a cada una de las personas que de una forma u otra ayudaron a que Melisa regresara a casa con sus seres queridos!”, señaló el post de la usuaria Irma Broek, quien no dio más detalles sobre la aparición de la adolescente.

Captura de Facebook/Irma Broek

No obstante el feliz desenlace de este caso, la cubana hizo un imperioso llamado a los jóvenes cubanos: “Tomen conciencia de la situación que se está viviendo en el país, asaltos, desapariciones y asesinatos ya no son casos aislados, si tienen algún problema familiar y deciden irse por unos días de sus casas, avisen aunque sea a alguna amistad o familiar de confianza, piensen en la angustia y la desesperación que les causarán innecesariamente a sus padres y familiares. No es justo!!!”.

A finales de enero, trascendió la desaparición de la niña Melisa, ausente de su casa desde el día 23, por lo que su familia pidió ayuda a la ciudadanía para encontrarla. En las publicaciones se recalcó que era la primera vez que la adolescente faltaba de su hogar.

Tras la denuncia hecha a las autoridades por los familiares, circularon fotos de la menor y números telefónicos para que los contactara cualquier persona que tuviera información sobre su paradero.

La visibilidad de los casos de personas desaparecidas en Cuba ha tomado un impulso gracias a las redes sociales, donde habitantes de la isla dan a conocer los hechos y exponer la ineficacia y pasividad de la policía en las búsquedas.

A finales de 2023, otra niña cubana de la misma edad se reportó como desaparecida en la localidad de Media Luna, en Granma. La menor, identificada solo como Lisniubi, es estudiante de secundaria básica y desapareció el 26 de diciembre.

Mientras, la joven Karildi Marín continúa desaparecida desde el pasado 14 de diciembre. Su familia lleva casi 60 días sin noticias sobre el paradero de esta madre cubana. Su pequeña hija, Paola, cumplió el primer año de vida el pasado 1 de febrero, en medio de la incertidumbre familiar sobre la situación de Karildi.