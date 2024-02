Seidy La Niña descarta a La Diosa y Maydy La Grande para una colaboración y elige a Srta Dayana

Seidy La Niña ha desvelado con cuál de las artistas cubanas más conocidas en Miami haría una colaboración musical y a quiénes no elegiría.

En una reciente entrevista, Un Martí To Durako puso a Seidy en el hipotético escenario de que tuviera que decidirse entre La Diosa, Maydy La Grande y Srta Dayana para cantar juntas, y la respuesta de la cantante fue tajante y sin muchos miramientos.

Seidy eligió a Srta Dayana y argumentó el porqué de su elección: “Porque me gusta la música de Srta Dayana. Yo dije que este 2024 yo iba a venir con la bandera blanca dispuesta a colaborar con esas personas que me guste la música, que estén haciendo buena música”.

“Se pega o no se pega un tema eso no importa, pero que tu trabajo hable por ti. Es muy rica la polémica porque estás en boca de todo el mundo y eso llama la atención y atrae público, pero si tu música no dice nada, si tu música es una mierda para qué voy a perder mi tiempo y mi dinero”, añadió Seidy y hay quienes se preguntan si sus palabras fueron una indirecta a La Diosa y Maydy La Grande.

El influencer Un Martí To Durako siguió insistiendo y preguntó a Seidy si en un futuro estas dos artistas le propusieran una colaboración cuál sería su decisión.

La respuesta de Seidy fue la menos esperada, utilizó una frase muy popular de una canción de El Taiger: “Tienes que pagar pa´ verla”.

Con anterioridad Seidy ha tenido algunos encontronazos tanto con La Diosa como con Maydy, incluso esta última le dedicó una tiradera.

El pasado enero fue a Srta Dayana a quien preguntaron con quién colaboraría entre La Diosa y Seidy, y la cantante eligió a esta última, avivando otra vez la polémica que ya tiene con la intérprete de "Por debajo del agua".