Yailin planea casarse con Tekashi 6ix9ine y tener más hijos con él: "Hemos buscado anillo"

Yailin La Más Viral se sinceró en una entrevista que concedió a Brea Frank para su canal de YouTube. Una charla en la que la cantante y bailarina dominicana rompió el silencio sobre sus sonadas polémicas con Tekashi 6ix9ine (cuyo nombre real es Daniel Hernández), y también confesó los planes de futuro que tiene con él.

"Dani representa muchas cosas para mí. Él vino en un momento en el que lo necesitaba. Empezamos como amigos, colaboradores, me enseñó proyectos y que la vida sigue. Él es muy especial para mí, lo quiero y lo respeto mucho. Hemos pasado por muchas cosas y seguimos aquí", dijo entre lágrimas la joven dominicana, quien reconoció que ella y su pareja han sido tóxicos él uno con el otro, pero aclaró que nunca afectó a su hija Cattleya, fruto de la relación que tuvo con Anuel AA.

A pesar de todos los problemas que han atravesado ella y Tekashi 6ix9ine en su relación, confesó que están viendo a un especialista y reveló que tiene grandes planes con su chico, que incluyen pasar por el altar y tener más hijos.

"Estamos planeando una boda este año. Yo quiero dos más, una hembra y otro varón. Hemos buscado anillo, él sabe mi talla", dijo Yailin.

Durante la conversación con el comunicador dominicano, Yailin también habló sobre su expareja Anuel AA.

"La primera palabra de Cattleya fue papá y llegará el momento en el que ella se lo diga en persona. Los hijos no tienen que ver con los errores de sus padres. Es su hija. Si no está aquí es porque aquella persona quiere. A ella no le hace falta amor, tiene a Dani ahí. Duerme con Dani y todo. Las niñas son de papá y ella quiere mucho a Dani, y eso me hace sentir bien. Yo formé una familia", dijo.

Sobre su bebé, que el mes que viene cumplirá su primer año de vida, Yailin dijo: "Mi hija es mi todo. Todavía no me lo creo, cuando ella se levanta y la veo. Es algo lindo. Ella cuando se levanta comienza a bailar. Baila mucho".