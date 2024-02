La Diosa está de estreno: "¡Arriba las chicas Shein!"

¡Se acabó la espera! La Diosa está de estreno este viernes con un tema que ha puesto a bailar a todos sus fanáticos: “Shein”.

“Ya está disponible”, anunció la artista en su Instagram junto a un fragmento de la canción que tiene un ritmo y una letra muy contagiosos.

La cantante cubana sabe sacarle provecho a todo y al parecer las críticas que ha recibido por comprar en Shein le sirvieron de inspiración para este lanzamiento musical.

En el videoclip, además de bailar el tema con unos pasos que seguramente se convertirán en un challenge, se ve a La Diosa entre perchas con ropas que en sus etiquetas tienen la marca de esta popular tienda en línea.

Pese a las críticas, la artista ha encontrado también entre sus seguidores muchas mujeres que son asiduas a Shein.

“Yo también soy chica Shein tengo muchísimas cosas de Shein super bellas. Me encantó el tema Diosita”; “Me encantó como siempre, pero esta vez fue algo rítmico, diferente por completo muy pegajosa, todo lo que hace le queda bien, me encanta su creatividad”; “¡Arriba las chicas Shein!”; “Super Diosa. Todos tus estrenos me encantan, eres muy creativa y ocurrente. Sigue explotando ese talento”; “Tu música tiene sandunga que hace bailar a todos”, escribieron algunas en los comentarios en YouTube.

Mucha curiosidad ha provocado también la parte del video en la que aparece con dos muñecas, una rubia y una mulata, tomándolas de las manos y dice: "Mamá es mamá aunque sus hijas crezcan". Algunos se preguntan si se trata de una indirecta a Srta Dayana y Seidy La Niña.

Sin más dilación aquí te dejamos con esto que suena así: “Atrévete muéstrame el closet / Enséñame lo que te pones pal bonche / Deja de engañarte que te descubrí / Vi tus etiquetas y dicen Shein”.