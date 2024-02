Localizan a joven cubana que estaba en paradero desconocido: "Fue un malentendido, no estaba perdida"

La joven cubana identificada en redes como “Mavis Lestrange”, quien estaba en paradero desconocido desde el 15 de febrero, según había denunciado su madre Evelyn Suñe, fue localizada y no solo eso, sino que además reapareció ella misma en Facebook para aclarar que está bien y que todo fue un malentendido.

“De verdad, yo no tenía conciencia de que le fuera a importar a tantas personas, porque cuando miro a mi lado solo tengo a mi mamá y unos muy muy pocos amigos. Solo fue un malentendido, no estaba perdida, solo no llame por teléfono a mi mamá para avisar y ella, madre al fin, se desesperó”, explicó la joven al inicio de su publicación.

Mavis no explicó dónde estaba, pero a diferencia de otros muchos casos de cubanos reportados como desaparecidos que luego son encontrados sanos y salvos, en su caso la joven anunció ella misma su localización.

Agradeció a quienes se preocuparon y compartieron las publicación y no perdió la oportunidad de lanzar un dardo a su padre biológico por preocuparse por ella solo en un caso como este y también lanzó -en tono más jocoso- un reproche a su propia madre.

“Parece que me tiene que pasar algo malo para que te intereses y aunque sea llames por teléfono, cosa que wao, me asombra porque hace más de un año no se recibía una llamada tuya por todo esto. Vaya, te ganaste el premio al mejor padre”, reprochó a su progenitor.

“Mamá (Evelyn Suñe) para la próxima no publiques fotos viejas porque así nunca me hubieran encontrado si me hubiera perdido de veras”, añadió en más distendido comentario dirigido a su mamá.

Captura de Facebook/Mavis Lestrange

En el apartado comentarios, decenas de allegados a la joven se mostraron felices de que esté bien y aprovecharon para aconsejarle que no deje sin noticias a su madre porque la seguridad ciudadana está bajo mínimos en Cuba.

Entre los comentarios también quedó un cariño cruce de mensaje entre madre hija.

“Te amo mucho mi amor espero que seas más juiciosa. Te amo”, escribió Evelyn Suñe; a lo que respondió su hija: “También te amo mucho mi loquilla exagerada”.

En la publicación previa, Evelyn Suñe Salazar había explicado que su hija había salido a a pagar la electricidad y que no había retornado a casa, algo que tenía a la familia preocupada porque detalló que la joven no acostumbraba a quedarse fuera de casa.

Las autoridades cubanas piden a las familias esperar 48 horas para hacer las denuncias de personas ausentes del hogar. Por ello las familias encuentran en las redes un lugar para iniciar la búsqueda por sus propios medios.

Evelyn Suñe Salazar es activista política y esposa del preso político cubano Daniel Moreno de la Peña, encarcelado en el Combinado del Este de La Habana, quien ha protagonizado varias huelgas de hambre.

Los reportes de desapariciones de cubanos son cada vez más frecuentes en los últimos meses, así como la publicación de peticiones de ayuda a través de las redes sociales para obtener información, ello en medio de un contexto de creciente violencia en el país.

Este lunes también fue noticia que un cubano residente en el habanero municipio de Guanabacoa, que estaba en paradero desconocido desde la mañana del sábado, también fue localizado sano y salvo, según confirmó en redes sociales Ezequiel Echevarría, tío del joven.