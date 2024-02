Buscan a joven cubana desaparecida en La Habana

La joven cubana identificada como Mavis Lestrange, hija del preso político Daniel Moreno de la Peña, se encuentra en paradero desconocido en La Habana luego de que el jueves saliera a pagar la factura de la electricidad.

La madre de la joven, Evelyn Suñe, pidió ayuda en Facebook para localizar a su hija, desaparecida desde la mañana del 15 de enero.

"Por favor si alguien sabe que me avise, salió desde ayer a pagar la corriente y no ha regresado a casa desde ayer en la mañana. Si no aparece hago mañana el reporte a la policía", expresó.

Publicación en Facebook

Dice que la joven tampoco se ha comunicado y la familia está muy preocupada, porque ella "no acostumbra a quedarse fuera de casa".

Las autoridades cubanas piden a las familias esperar 48 horas para hacer las denuncias de personas ausentes del hogar.

Por ello, las familias encuentran en las redes un lugar para iniciar la búsqueda por su cuenta.

Publicación en Facebook

Suñe es la esposa del preso político cubano Daniel Moreno de la Peña, encarcelado en el Combinado del Este de La Habana y quien ha protagonizado varias huelgas de hambre.

Recientemente trascendió que un joven cubano con problemas mentales residente en el municipio Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque, llevaba dos semanas en paradero desconocido.

También fue reportada como desaparecida en La Habana la niña cubana Priscila Gómez Valladares, quien días después apareció sana y salva.