Condenan a ocho años de prisión a hermanas de Placetas que protestaron el 11J

Las jóvenes hermanas Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac, fueron condenadas este viernes a ocho años de prisión por salir a manifestarse en las calles de Placetas durante el histórico estallido social ocurrido el 11 de julio pasado en Cuba.

“Hoy la abogada me acaba de dar la noticia más mala que una madre puede saber: acaban de sentenciar a 8 años de privación de LIBERTAD a mis dos hijas, aun sabiendo abogados y tribunales que no hubo ninguna prueba contra ellas, porque se manifestaron pacíficamente”, denunció Bárbara Isaac Rojas, madre de las jóvenes mellizas.

Captura de pantalla Facebook / Bárbara Isaac Rojas

Nacidas junto a una tercera niña hace 22 años, Lisdany y Lidianis fueron juzgadas a finales de diciembre, acusadas de los delitos de desorden público, desacato y atentado. Las hermanas, residentes en el municipio de Placetas, Villa Clara, resultaron detenidas el día 15 de julio, cuando dos oficiales de la Policía llegaron a su vivienda a las 2 de la madrugada y se las llevaron a una estación.

"Ahora, cuando sancionan injustamente a estas dos jóvenes, yo me pregunto: ¿Dónde está la justicia que se dice hay en Cuba? Les han tronchado sus vidas. ¡Libertad para mis hijas que han sido encarceladas injustamente, mientras una niña espera por su madre! ¡Libertad!”, clamó la madre de las jóvenes. Una de ellas (Lidianis) es, además, madre de una niña pequeña.

Las hermanas, ambas auxiliares pedagógicas de profesión, no poseían antecedentes penales al momento de su detención. Esto, sin embargo, no importó a la Fiscalía Municipal de Placetas, que solicitó para ellas 10 años de prisión por los presuntos delitos de desorden público, desacato y atentado.

Sin embargo, su madre ha reiterado en varias ocasiones que las marchas en su municipio fueron pacíficas. "No hubo vandalismo, ni resistencia. En Placetas nadie tiró una piedra ni hay una tienda rota. En todos los videos la gente sale con las manos arriba diciendo que la manifestación es pacífica", dijo en un texto publicado en su muro de Facebook.

Isaac Rojas sabe que sus hijas son inocentes, porque ella también participó en las protestas en su municipio. Por ello considera absurdas las acusaciones hechas por la fiscalía de que “cinco mujeres querían tomar la policía de aquí de Placetas”, algo inimaginable tratándose de un cuartel lleno de hombres armados.

En prisión preventiva durante 8 meses, Lisdany y Lidianis han estado en la Cárcel de Mujeres de Guamajal, en Santa Clara hasta que este viernes se dictó sentencia. "Es una injusticia todas las mentiras que han dicho", refirió la madre a CiberCuba sobre la celebración del juicio.

Los testigos, “se contradecían unos a otros [cuando el juez les hacía las preguntas] porque la mentira tiene patas cortas. Cuando es mentira tú la puedes decir un día, pero al otro día se te olvidó", relató la mujer.

El desespero de esta madre cubana es el mismo que sufren cientos de familias cubanas que han visto a sus hijos sentenciados a largas penas de prisión por ejercer su derecho a la manifestación y libertad de expresión. Su angustia se acrecienta por la separación de su hija y su nieta.

"Yo le he dicho que está trabajando en una galletería para traerle cositas, que regresa pronto. Cuando la veo triste voy y le compro un refresco o un dulce y le digo que su mamá se lo manda, pero ella ya no mira ni eso. La extraña mucho y me repite que quiere dormir con su mamá", indicó Isaac Rojas.

A inicios de marzo, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones y detenciones arbitrarias ‘Justicia 11J’ actualizó su plataforma con la adición de 22 nuevos casos denunciados, entre los que se cuentan dos menores de edad procesados.

La nueva cifra incrementa a 1,417 los detenidos en relación con las protestas antigubernamentales de este verano y a “53 las personas entre los 12 y los 17 años detenidas en el contexto del 11J", precisó ‘Justicia 11J’.

“Fiscales en Cuba han fabricado cargos injustos hacia 16 manifestantes del 11J en Placetas. Las hermanas Lisdany y Lisdiani Rodríguez Isaac se enfrentan a penas de 10 años por manifestarse”, denunció a finales de diciembre un tuit de la Embajada de EE.UU. en La Habana.

Del total de 1,417 detenidos por su participación en las protestas del 11 de julio, 747 continúan en detención y 281 aún no han recibido sus sentencias. Otras 64 personas quedan pendientes a juicio, mientras que 357 ni siquiera tienen petición fiscal.