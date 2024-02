Doctora cubana emigrante: "Ningún extranjero entiende por qué me fui de mi país siendo médico"

Una médica cubana emigrante creó su propia versión del "soy cubana", una tendencia que se ha hecho viral y continúa expandiéndose en las redes sociales. Un challenge que consiste en el que las mujeres y hombres de la isla cuentan las costumbres con las que se identifican para subirlas a su TikTok.

En el caso de esta médica que se identifica como @dra.diana_skincare en TikTok, lo hizo con la premisa de "soy médica cubana emigrante" y el primer aspecto que destaca es el de que ningún extranjero entiende por qué emigró de su país siendo médica.

"Soy médica cubana emigrante y ningún extranjero entiende por qué emigré de mi país siendo médico", dice Diana en el vídeo, que lo acaba diciendo: "Yo también pensaba que éramos los mejores hasta que me fui, no, si no somos los mejores al menos estamos en el top 3".

Otros cubanos se han sentido identificados con algunas de sus afirmaciones, como comentaron en el tablón de la publicación en TikTok, donde encontramos mensajes como: "Soy maestro y me sucede lo mismo jaja", "Totalmente de acuerdo contigo!!! Te deseo lo mejor" o "Pues soy médica cubana emigrante y perdí la venda que tenía creyendo que éramos una potencia médica".

Y tú, ¿qué opinas?