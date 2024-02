Triplista Lázaro Martínez molesto tras quedar fuera de la entrega de autos en Cuba

El triplista cubano Lázaro Martínez manifestó en redes sociales su disconformidad con no haber sido incluido entre las figuras que fueron “estimuladas” con la entrega de un vehículo por parte del INDER a glorias deportivas y algunos atletas en activo.

“Decepciones y disgustos. Muchos logros y triunfos a tu país y a la hora de un estímulo, que no se te tenga en cuenta. Revísense”, escribió en su perfil de Facebook junto a varias fotos que dan fe de sus éxitos deportivos.

Captura de Facebook/Luis Martínez

En una historia publicada en Instagramm agregó: "¿Hasta cuándo? Estoy cansado ya".

Lázaro Martínez fue campeón del Mundo Bajo Techo en Belgrado 2022 y plata en el Campeonato Mundial de Budapest 2023, además de oro en los Juegos Panamericanos de Chile, también en 2023.

Lázaro Martínez es la principal figura de su especialidad en el atletismo cubano y en estos momentos se prepara para defender su título bajo techo en Glasgow, en un evento previsto para comenzar el 1 de marzo.

En el apartado comentarios de su publicación en Facebook, decenas de aficionados y allegados al deportista se manifestaron de acuerdo con él.

Algunos le sugirieron que se mantenga centrado deportivamente a pesar de la injusticia y otros apuntaron claramente que por hechos como este es que crecen de forma imparable las fugas en el deporte cubano.

Interrogado sobre ese tema por Playoff Magazine, otros de los excluidos, el también triplista Cristian Nápoles, quien bronce mundial y bronce panamericano, pero tampoco figuró entre los escogidos,dio la razón a su compañero.

“Apoyo a Lázaro y por mí también, porque no nos tuvieron en cuenta a pesar de que el año pasado tuvimos resultados relevantes. Lo entregamos todo a cambio de nada. No es posible, siendo un atleta de primer nivel, tener que coger guagua. Se me va el dinero en carros. Cuando voy en la guagua, las personas se asombran y me miran, como pensando, no es posible. No es justo”, apuntó Nápoles al citado medio.

