Seidy La Niña responde a las críticas recordando el accidente que casi le cuesta la vida: "Vivo la vida al máximo"

Seidy La Niña es una cantante que no deja indiferente a nadie y en una de sus últimas publicaciones una seguidora le recordó que es una artista y no una gogó, un llamado de atención por el tipo de contenido que comparte. Ante este tipo de comentarios que le han dedicado, recordó el momento que le cambió la vida: el accidente automovilístico que casi le cuesta la vida una década atrás.

Junto a una foto que fue tomada de ella en el hospital tras el accidente que sufrió en 2014, la cantante cubana dijo: "Soy artista, ser humano, mujer, hija y merezco vivir la vida plena. Mira esto, esta que tú ves aquí es esta artista. ¿Qué te puedo decir? Yo sé que hay muchas personas que piensan que me victimizo pero no me interesa, porque después de pasar por aquí, que casi me muero, vivo la vida al máximo".

Con este mensaje, Seidy La Niña animó a todas las personas a disfrutar de sus propias vidas sin miedo a los comentarios ajenos. "Señores, vivan, rían, bailen, hazlo porque nadie va a vivir la vida por ti. Cuando tú pasas por algo así aprendes a apreciar, valorar, a quererte y a entender que la vida se te va en cuestión de segundos. Vivimos mucho con el qué dirán, y no con el qué me voy a llevar", agregó la cantante cubana.

Fue en julio de 2014 cuando la cantante sufrió un accidente de tráfico cuando otra persona chocó contra su auto. Tras un mes en coma y quince días en cuidados intensivos, Seidy estuvo ocho meses sin poder caminar o hablar.