Leoni Torres pregunta a sus fans si están listos para escuchar unión con Olga Tañón

Unos pocos días después de haber contado de su encuentro con Olga Tañón, Leoni Torres preguntó en redes sociales si estaban "listos para escuchar esta unión".

Sin dar más detalles ni más pistas, el cantante cubano dejó una encuesta para respuesta afirmativa o negativa a través de las stories de su cuenta en Instagram.

"He escuchado la música de esta gran mujer Olga Tañón por años y la he admirado profundamente. Lo que no imaginé es que ella también me escuchaba y me sorprendí cuando me contó", había dicho Leoni al compartir dos fotos en sus redes del encuentro.

Seguidores y colegas reaccionaron en ese momento a las imágenes aplaudiendo verlos juntos y confesando sus deseos de que lanzaran tema en colaboración algo que, a juzgar por esta story, podría estar ya en camino.

La cercanía de la puertorriqueña con Cuba -donde ha estado en más de una ocasión- y sus artistas no es de ahora.

Su tema "La vida da vueltas" tiene sabor cubano, pues fue compuesto por Erick Leoi y grabado en el estudio de Lenier Mesa.

"Cómo gozamos haciendo este tema en el estudio!", dijo en mayo pasado La mujer de Fuego al subir a la red un vídeo que mostró lo bien que se la pasaron dando vida al tema.