¿Se puede perder la residencia en Estados Unidos por viajar a Cuba?

El conocido abogado de Miami Willy Allen, experto en inmigración, aclara que es una leyenda urbana que a un cubano residente en Estados Unidos le puedan retirar la residencia por un viaje puntual a Cuba. Se trata, según explicó, de una situación que él solo ha visto en dos ocasiones en 42 años de experiencia en la Florida.

Según explica Allen, éste es un tema que tiene "histéricas" a las personas en Miami, pero él recuerda que nunca se han restringido los viajes a la Isla a los cubanos que ha legalizado su situación por CU6, o sea, que se han acogido a la Ley de Ajuste Cubano. "Hay mucha gente que habla basura. La única gente que ha puesto restricciones a los cubanos para que viajen a Cuba es el Gobierno de Cuba", recalcó el experto en cuestiones migratorias. Y en este sentido, es tajante: "El Gobierno de Estados Unidos no tiene una restricción para viajar a Cuba", dice en referencia exclusiva a los CU6.

Hay que tener en cuenta, en su opinión, que un cubano que entra por la frontera y pide asilo, pero por el camino se legaliza como CU6 no tiene que ver con la petición de asilo que hizo. Por tanto, tampoco tiene restricciones para poder viajar a Cuba. Otra cosa es que sea de la nacionalidad que sea el inmigrante, pida asilo y haya tenido un juicio de asilo, consiga la residencia por asilo y viaje a su país, sea Cuba, Perú o Colombia. A su regreso a Estados Unidos no necesariamente le van a retirar la residencia en el aeropuerto, pero le pueden citar a una entrevista secundaria y si al oficial no le gusta su respuesta de por qué ha ido a su país de origen, donde aseguró que le perseguían, le pueden enviar a una tercera entrevista y de ahí a la Corte. Y en la Corte habrá que determinar si ese asilo es falso o si la persona mintió o exageró para ganar el asilo porque en realidad nunca fue perseguido.

"En la práctica, en 42 años, he tenido un cubano regresado en la Corte de Emigración, que obtuvo asilo, viajó a Cuba y le quitaron su residencia", recalcó Allen.

Otro caso que llevó, recuerda, fue de un colombiano con asilo que viajó a Colombia porque tenía a su padre enfermo y en la entrevista del aeropuerto, el oficial que lo atendió no vio problemas y le devolvió su residencia y le dejó seguir su camino. También en los años 90 se dio el caso de colombianos con asilo político en Estados Unidos que viajaban a Ecuador o a Venezuela y les preguntaban en el aeropuerto si habían entrado a territorio colombiano a través de estos países. Además, les pedían evidencias del hotel en que se habían alojado.

"Es obvio que una vez que la persona consigue la ciudadanía en Estados Unidos, el tema del asilo ya no juega ningún papel", añade.

Pero no siempre, en el aeropuerto te dicen "Bienvenida (Welcome back)". Si tienes tu residencia americana y vas a Cuba un mes y a los dos meses vuelves a ir, es posible que te pregunten si estás viviendo en Cuba o en Estados Unidos. Así, por ejemplo, si tienes una residencia CU6 y viajas a Cuba tres o cuatro veces al año y te quedes allí dos o tres meses al año, más tarde o más temprano, en inmigración te preguntarán qué haces. Especialmente si eres una persona mayor, jubilada y cobras una pensión o ayudas económicas en los Estados Unidos, si aplicas para la ciudadanía, un oficial de Emigración te puede preguntar cómo te estas pagando tantos viajes a Cuba. Puede ser, que en ese contexto, te investiguen para ver si viajas a Cuba como mula o cómo costeas tu estancia en la Isla o si en realidad vives en Cuba y estás abandonando tu residencia en Estados Unidos.

"Sí hay cierta verdad en que depende de cómo hagas las cosas te puedan entrevistar más profundamente, pero es un mito urbano que entraste por frontera, pediste asilo, obtuviste tu residencia con la CU6 y volviste a Cuba y te quitan la residencia en el aeropuerto... No va a ocurrir. A las únicas personas que físicamente les retiran la residencia en el aeropuerto y a veces los detienen son personas con delitos criminales", añadió el abogado.

Hay que recordar que existen tres razones por las que un cubano puede perder su residencia en Estados Unidos: por delito criminal, por abandono o por fraude.