Humorista cubano Rigoberto Ferrera al gobierno: "Hay muchas formas de matar a una persona"

Lo ha vuelto a hacer. El popular humorista Rigoberto Ferrera ha echado mano de extrema seriedad y en apenas 30 segundos ha arremetido con agudeza contra la crítica situación que atraviesa Cuba en todos los órdenes.

"Hay muchas formas de matar a una persona: apuñalarlo con un cuchillo; quitarle el pan; no tratar su enfermedad, condenarlo a la miseria; hacerlo trabajar hasta desfallecer; impulsarlo al suicidio, enviarlo a la guerra, etc… Solo lo primero está prohibido por nuestro Estado", dijo Ferrera en un video publicado en su cuenta de Instagram que ha sido muy aplaudido por sus seguidores.

El humorista consiguió demostrar una vez más que la más certera de las críticas puede resumirse en apenas un puñado de palabras, en este caso una enumeración en la que aludió a sensibles ámbitos de la realidad actual en la isla, la mayoría relativos a la escasez y a la diversas expresiones de la crisis económica que asfixia a los cubanos y sus inevitables consecuencias.

"Eres el mejor", sentenció el cantante Emilio Frías en el apartado comentarios.

"Usted es un letal", añadió por el rapero Michael Marichal en medio de decenas de comentarios felicitando al artista por su valentía, puesto que además usó para la ocasión una gorra que dice "Viva Cuba Libre".

Son numerosas las ocasiones en los últimos meses en las que el humorista ha dejado a sus seguidores, unas veces con humor e ironía y otras con mucha seriedad -como en este caso- acertadas reflexiones sobre la realidad cubana.

En agosto del pasado año Rigoberto Ferrera ironizó al aseverar que a los bancos no se les puede exigir que tengan dinero, criticando así la escasa disponibilidad de efectivo en las entidades bancarias de Cuba.

"Es injusto pedirles a los bancos que tengan efectivo si en las bodegas no hay nada, en las pescaderías no hay pescado, en las carnicerías no hay carne, en las gasolineras no hay combustible, en los ministerios no hay vergüenza, en los hospitales no hay médicos, los directivos no tienen idea", afirmó; poco antes de concluir: "es injusto que se les pida a los bancos que tengan efectivo, mi amigo".

En otro de su arranques, a finales de julio afirmó que el gobierno iba "a entregar goldfishs por la libreta", ello en franca burla a la propuesta del viceprimer ministro Jorge Luis Tapia de que las familias críen peces en estanques construidos en sus barrios para poder comer pescado.

"Todo tiene un límite y este hace rato que caducó", decía de forma enigmática en otras de sus intervenciones.