Es injusto que se les pida a los bancos que tengan efectivo, según Rigoberto Ferrera

El popular humorista cubano Rigoberto Ferrera compartió un video en el que en apenas medio minuto describe la crisis que sacude al país.

Con su genial humor y cargado de ironía, Rigoberto asegura que no se les puede exigir a los bancos que tengan efectivo, criticando así la falta de dinero en la Isla, una situación que está ocurriendo en las últimas semanas y que ha venido a agravar aún más los problemas de la población.

"Es injusto pedirles a los bancos que tengan efectivo si en las bodegas no hay nada, en las pescaderías no hay pescado, en las carnicerías no hay carne, en las gasolineras no hay combustible, en los ministerios no hay vergüenza, en los hospitales no hay médicos, los directivos no tienen idea", afirmó.

"Coño, es injusto que se les pida a los bancos que tengan efectivo, mi amigo", subrayó.