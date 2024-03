Díaz-Canel: "El 70 por ciento de gastos en una familia cubana son para adquirir comida"

El gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó que actualmente más del 70 por ciento de los gastos de una familia cubana son para adquirir comida, en un contexto de escasez e inflación generado por las fallidas políticas económicas del régimen.

En una reunión sobre el tema pidió incrementar la producción de alimentos de calidad "que lleguen a la mesa del pueblo" y "propuso aumentar las ofertas", citó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Díaz-Canel llamó a "aprovechar las exportaciones como una fuente de captación de divisas que permitan invertir en las producciones nacionales, así como emplear las energías renovables, el enfoque de reciclaje y la economía circular en un área que cada vez más requiere de cero desperdicios".

Recientemente el mandatario llamó a intensificar la producción de agroalimentaria y, en un acto de aparente ingenuidad, afirmó que "los cubanos gastan gran parte de su salario en alimentos".

Desde la implementación de la llamada Tarea Ordenamiento el 1 de enero de 2021 las familias cubanas denuncian el limitado acceso a los alimentos básicos y los bajos salarios.

El pasado año Díaz-Canel prometió que los precios de los alimentos disminuirían cuando aumentara la producción agrícola: "Cuando tengamos más producción podremos bajar los precios y el salario podrá tener un mayor poder adquisitivo", afirmó.

Meses antes había reconocido el ineficaz sistema de producción en la isla, donde "no hay alimentos, ni ganado, ni pescado": El problema es que tenemos tres leyes: tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria, y no hay alimentos; vamos a aprobar una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y tenemos una Ley de Pesca, y no hay pescado, admitió.

Actualmente el salario que perciben los cubanos no alcanza para casi nada en el contexto de acelerada inflación en el país. Un cartón de 30 huevos puede costar 3000 pesos, más que un salario mínimo mensual.