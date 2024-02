Díaz-Canel se cae de la mata: "Los cubanos gastan gran parte de su salario en alimentos"

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel llamó a intensificar la producción de agroalimentaria y, en un acto de aparente ingenuidad, afirmó que "los cubanos gastan gran parte de su salario en alimentos".

Como si desde la implementación de la llamada Tarea Ordenamiento el 1 de enero de 2021 las familias cubanas no hubiesen denunciado el bajo acceso a los alimentos básicos y los bajos salarios, el gobernante dijo que hay que integrar los actores económicos para fortalecer los sistemas agroalimentarios locales.

En la reunión de balance anual del Ministerio de la Agricultura, expresó que "este año estamos convocados a cambiar la situación económica del país", pues "los cubanos gastan un gran porciento de su salario solamente en alimentos que pagan a altos precios", citó el diario oficialista Granma.

Consideró que debe producirse con soluciones propias y sacar máximo provecho al financiamiento, aunque bajo, que facilitan las instancias del gobierno para la producción.

"Si no hay divisas para obtener todos los insumos se tienen que buscar variantes", comentó Díaz-Canel.

Al respecto, argumentó con la producción de papa agroecológica, que "con semilla nacional y sin paquete tecnológico, rinde diez toneladas por hectárea". La libra de esa papa se vende a 90 pesos en algunas ferias agropecuarias de la isla, donde el salario mínimo no supera los 3.000 pesos.

Publicación en Facebook

El primer ministro Manuel Marrero Cruz afirmó que el Ministerio de la Agricultura es un organismo que impacta directamente en la calidad de vida del pueblo.

El pasado año Díaz-Canel prometió que los precios de los alimentos disminuirían cuando aumentara la producción agrícola: "Cuando tengamos más producción podremos bajar los precios y el salario podrá tener un mayor poder adquisitivo", afirmó.

Meses antes había reconocido el ineficaz sistema de producción en la isla, donde "no hay alimentos, ni ganado, ni pescado": El problema es que tenemos tres leyes: tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria, y no hay alimentos; vamos a aprobar una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y tenemos una Ley de Pesca, y no hay pescado, admitió.

Actualmente el salario que perciben los cubanos no alcanza para casi nada en el contexto de acelerada inflación en el país. Un cartón de 30 huevos puede costar 3000 pesos, más que un salario mínimo mensual.