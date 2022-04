Se recupera perro atacado a machetazos en Ciego de Ávila

Ronni, un perro de raza pitbull, atacado a machetazos en Ciego de Ávila se recupera de sus heridas gracias al cuidado de varios defensores de los derechos de los animales en ese territorio, quienes garantizan atención médica, refugio y comida al can.

“El Guerrero Ronni continúa recuperándose junto a Pablo, su rescatador quien ha cumplido cabalmente las orientaciones terapéuticas orientadas, el camino es largo pero tenemos muchas esperanzas porque es un animal muy fuerte y hemos tratado de hacerlo de la manera más correcta y posible, de acuerdo a nuestras posibilidades”, explicó en su cuenta de Facebook el especialista en Medicina Veterinaria Ernesto Zurita.

Zurita afirmó en su publicación que este jueves se cumplió una semana del terrible incidente que casi cuesta la vida del perro y defendió la inocencia del can, víctima de un hecho de violencia que seguramente quedará impune, ante la falta de severidad con que se cumple en la isla la Ley de Bienestar Animal.

“El paciente ha mejorado su locomoción, su respuesta al entorno, su apetito y su fuerza, aún tiene pérdida de visión en el ojo derecho y cierta dificultad para subir un escalón o peldaño, considerando la gravedad de las lesiones creo que su respuesta es milagrosa”,refirió el doctor d en su post.

Indicó también que por el momento Ronni se mantiene un poco agresivo en la presencia de otros animales, pero que eso se debe a la falta de cuidado y adiestramiento por parte de su anterior dueño. “Hoy hay dos víctimas el caballo y el perro, culpables los responsables de Ronni y el ejecutor de tan abominable acto (el cochero). Ronni es mi paciente y sea agresivo o no, yo solo quiero que viva y se recupere pues adoro mi profesión y cada animal que pueda curar o salvar me hace muy feliz”, agregó Zurita.

Más de 700 personas han reaccionado a la publicación del médico veterinario, agradeciéndole por cuidar al perro. “Bendiciones para usted. No hay animal agresivo, las agresivas son las personas que no saben darles el amor y el adiestramiento que deben. Mucha alegría por ver su recuperación”, afirmó una usuaria de la red social.

“¡Que alegría, es fuerte y está luchando por la vida!”, “Muy profesional su respuesta. Los humanos somos los responsables. Mi hijo fue mordido por un perro muy parecido a Ronni, pero nunca pensamos en agredirlo como represalia”, “Es una pena que quien atacó al perro no pague por sus actos, al gobierno no le interesan estos actos de barbarie”, añadieron otros foristas.

Tras el incidente, la usuaria de Facebook Glenda M. Díaz López denunció lo sucedido y compartió las dos posibles causas: que el perro haya atacado al caballo, le haya causado heridas graves heridas y el cochero no haya tenido más opción que agredir al can, o que el ataque no haya sido serio y aun así el cochero lo mutilara.

El pasado 21 de abril, el doctor Zurita compartió fuertes imágenes de los daños causados al perro y desde ese momento ha subido frecuentes actualizaciones sobre su evolución a las redes sociales. En una de ellas aseguró que las heridas en el rostro del animal no estaban infectadas y que no estaba haciendo fiebre. Dijo además que estaba reaccionando bien a la comida y que poco a poco recuperaba su visión.

En otro post destacó que ya movía la cabeza y ladraba con fuerza. “Estoy realmente impresionado con la cantidad de personas que se han sensibilizado con Ronni he recibido llamadas y mensajes que me parecen muy genuinas, yo si creo que vamos mejorando en la forma de sentir y de tratar nuestros animales, solo necesitamos un poco más de apoyo legal y verán que estos abusadores entran por el aro”, agregó.

Ante el impacto de los sucesos en las redes sociales la Revista Buenos Días de la Televisión Cubana abordó lo ocurrido y pidió a las autoridades revelar las medidas que se tomarían contra el atacante, cuyos actos iban más allá del maltrato animal y constituían serias manifestaciones de violencia social e impunidad.

Según el reporte, que se cumpla la Ley de Bienestar Animal es un desafío tremendo para el gobierno de la isla, pues a pesar de su aprobación no dejan de reportarse hechos de maltrato contra diferentes especies. La periodista Kristell Aspillaga afirmó que las multas de 1,500 y 2,000 pesos cubanos no son lo suficientemente severas en la mayoría de los casos.