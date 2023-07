Cubana es atacada brutalmente por dos perros en Miami

Una cubana fue atacada brutalmente por dos perros cuando salía de su casa para ir hacia su trabajo en Miami.

La víctima se nombra Gemma García, de 53 años, y se encuentra ingresada en el hospital Jackson Memorial con lesiones en el brazo y la mano derechas, las piernas y la espalda.

El hecho ocurrió el viernes pasado, poco después de las 6:30 am, en el área de NW 3rd Court y 64th Street.

La mujer relató que empezó a gritar y un vecino acudió en su auxilio. Gracias a él está viva para contarlo.

"Me atacaron, me tiraron al piso, me atacaron los dos a la misma vez. Eran bastante corpulentos, uno me atacó por un brazo y el otro por la pierna...", detalló en declaraciones a América TeVe desde el hospital.

Gemma mostró su brazo derecho casi totalmente vendado, y su mano muy hinchada.

"Lo más comprometido que tengo en este momento es una mordida en la rodilla, que ha penetrado hacia la articulación y el médico no quiere que me mueva. Estoy muy adolorida igual, pero no puedo ni siquiera salir de la camilla para ir al baño", precisó.

Minutos después de la agresión, la policía acudió al lugar. Un oficial agarró a uno de los perros, pero otro tuvo que dispararle al segundo animal cuando trató de morderlo. Los dos canes lograron escapar, sin heridas.

"Dos perros estaban atacando a una mujer. Una vez que nuestros oficiales respondieron a la escena, esos perros comenzaron a correr en dirección a nuestro oficial. El oficial se sintió en peligro y descargó el arma varias veces. Esos perros se escaparon...", relató a CBS News el capitán de la policía de Miami, Freddie Cruz.

"Le pedimos a cualquier persona que vea algún perro feroz que llame al 911 de inmediato. Entendemos que la víctima recibió algún tipo de lesiones. En cualquier momento, estos perros podrían haberle quitado la vida a la víctima o a nuestra oficial", añadió.

Los perros fueron descritos como una mezcla de terrier marrón y blanco, y el otro, una mezcla de terrier marrón.

Horas después, los Servicios para Animales de Miami-Dade emitieron un comunicado donde informaron que uno de los perros había sido capturado.

"Servicios para Animales inició una orden de vigilancia y se realizó un sondeo del área. Continuarán los esfuerzos para contener al segundo perro y se alienta a los residentes a llamar al 311 para informar cualquier avistamiento del perro involucrado en el incidente de la mordedura de perro", precisó el documento.

Las autoridades instan a cualquier persona que vea perros callejeros llamar a la policía de Miami al 305-603-6640.