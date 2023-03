La Diosa aclara por qué no llevó la bandera cubana al Clásico de Béisbol: "USA me devolvió la sonrisa"

La Diosa respondió tajante a las críticas de las que ha sido objeto por no llevar la bandera cubana durante el partido de la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol entre Cuba y Estados Unidos disputado este domingo.

La cantante llevaba una playera con las letras USA, la bandera estadounidense en las manos y pintada en el rostro la frase "Patria y Vida".

“¿Por qué no tenía una bandera cubana? Porque no me representa ese grupo de carneros que callan y se burlan cuando se les grita Patria y Vida (…) Cobardes ellos y todo él que no se da cuenta aun que las cosas son así de claras, o Dios o el diablo”, sentenció la cantante en un post de Instagram.

En la publicación la artista aclaró además: “Soy una mujer libre hoy y hago la que me venga en gana y nadie absolutamente nadie me lo puede prohibir, quiero la libertad de mis cubanos por siempre y que se acaben las familias divididas, los cubanos merecen vivir felices como un americano o cualquier otro ser humano en este mundo”.

La intérprete de “Por debajo del agua” aprovechó para agradecer al país que le ha dado nuevas oportunidades: “Por ahora solo puedo decir que USA me devolvió la sonrisa y Cuba quienes la gobiernan solo me hicieron llorar por esto levanto esta bandera con orgullo esta es mi historia. Y cada cubano tiene su historia que defender”.

Muy orgullosa mencionó el momento en el que la televisión cubana no pudo evitar captar durante la transmisión del juego el cartel que llevaba y en el que se leía libertad ahora: “Les metí el cartel en televisión y salí sin censura por mi papa…”.

Además de La Diosa, el influencer y comunicador Alexander Otaola, el reguetonero Ovi y muchas personas del público portaron carteles exigiendo la libertad de Cuba y los presos políticos, diciendo abajo la dictadura y el comunismo, y otros hasta se lanzaron al terreno a protestar.

La cantante también denunció a través de Instagram que no estaban permitiendo la entrada al estadio a personas con carteles que llevaran consignas de Patria y Vida: “me tocó ponérmelo en mi cara”.

