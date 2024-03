Charly & Johayron estrenan "Profeta": "Una canción pa' toda la vida"

Charly & Johayron no defraudaron a sus fanáticos, este 15 de marzo el popular dúo cubano estrenó “Profeta”, una canción que desde antes del lanzamiento ya se había ganado el corazón del público.

“Amarte dos minutos antes y dos minutos después. Ya estamos en la calle con una canción pa’ toda la vida. Welcome to Tasty. ¡Out now! Corriendo pa Youtube”, compartieron los cantantes en su Instagram al anunciar el estreno.

El tema es también una mezcla de cumbia y reparto, esa sonoridad por la que están apostando estos artistas y a la que dieron el nombre de Tasty.

En sus redes los reguetoneros publicaron varios adelantos del videoclip de “Profeta” dirigido por los realizadores Leonardo Martin y Freddy Loons.

Además de la letra de la canción, que es una declaración de amor de principio a fin, el audiovisual cuenta la historia de dos niños con una relación muy especial y que prometen no olvidarse nunca, aunque se ven obligados a separarse.

Aquí te compartimos la letra de este romántico tema y también el videoclip:

“Profeta”

Y a partir de hoy yo seré tu cometa

Aunque no tenga alas

En las noches oscuras

Prometo brillarte más que una bengala

Llenarte de felicidad

Aunque la tristeza ya en ti venga plasmada

Por ti lo juego todo en la lotería

Aunque no gane nada

(Charly & Johayron)

Y yo no soy profeta

Pero te juro que

Amarte dos minutos antes

Y dos minutos después

Eres mi plan perfecto

Haces mis días mejores

Porque no tienes comparación

Con ninguna mujer

No creía en el amor

Y confirmé que era cierto

Para que siempre estás conmigo

Ya inventé mi plan perfecto

Si la perfección no existe

Es porque no han visto tu cuerpo

Pellízcame más duro

Que estoy soñando despierto

Dame el código dame el pin

Dame la contraseña dame el link

Que ya estoy loco

Por suscribirme a tu boca

Lo nuestro ya no tiene fin

Es que no dejo de quererte un tin

Que estoy frito mami eso se me nota

Y yo no soy profeta

Pero te juro que

Amarte dos minutos antes

Y dos minutos después

Eres mi plan perfecto

Haces mis días mejores

Porque no tienes comparación

Con ninguna mujer

Y yo no soy profeta

Pero te juro que

Amarte dos minutos antes

Y dos minutos después

Eres mi plan perfecto

Haces mis días mejores

Porque no tienes comparación

Con ninguna mujer