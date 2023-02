Madre cubana pide libertad para su hijo preso por filmar disturbios en Santiago de Cuba

Eradis de la Rosa, madre del preso político Yoennis Domínguez, pidió la libertad de su hijo y denunció que en los años que lleva encarcelado el joven, ha sufrido todo tipo de vejaciones.

"En la prisión me lo torturaron, me lo pusieron a dormir 21 días en el piso. Estaba orinando con sangre por inflamación en la próstata y el Teniente Coronel me dijo que 'a los perros no se les daba asistencia médica'", contó la madre cubana en entrevista a Cubanet.

Eradis pidió a las madres de otros presos políticos en Cuba que se unan y denuncien lo que pasa con sus hijos en las cárceles del país.

"Madre cubana, si tú tienes miedo te matan a tu hijo. Tienes que salir adelante a luchar y decir 'yo por mi hijo vivo y por mi hijo mato'", expresó.

También dejó un mensaje para el régimen cubano. "Lo único que pido es que por yo pensar diferente no tomen más represión porque cada cual tiene derecho a pensar como quiera pensar".

Yoennis Domínguez de la Rosa es el joven cubano que en febrero de 2020 filmó y publicó en Facebook los enfrentamientos en Santiago de Cuba, entre civiles y militares por la violación de una niña de 8 años.

Domínguez fue sentenciado a 5 años de cárcel por grabar los disturbios y compartir la información en las redes sociales. La sentencia fue "por atentado" y "por desorden público".

La madre del joven preso político denunció que ha sufrido torturas, hambre, frío y humillaciones de todo tipo en la cárcel hasta el punto de enfermarse.

"Mi hijo se ha ido enfermando de los nervios. Dice que en la prisión oye voces. Imagínense con tantas torturas... ¿Qué daños no le van a hacer? Pido ayuda", dijo Eradis.

La mujer denunció que ha sido acosada por la Seguridad del Estado, a pesar de que durante varias décadas fue una persona muy integrada en su comunidad y la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) en su barrio. "Me enteré que me tenían (la policía política) un seguimiento también en el trabajo", contó Eradis.

La mujer explicó que a su hijo menor la Seguridad del Estado también lo ha presionado y lo obligaron a abandonar el trabajo que tenía en el astillero de Santiago de Cuba.

"Cada uno de mis hijos son padres de tres niños menores. Es decir, hay seis menores pasando necesidades porque sus padres no están trabajando", dijo esta dolida madre y abuela cubana.

"Hasta que a mi hijo lo metieron en prisión yo no entendía que mi hijo era un preso político. Me enteré por ellos mismos (los funcionarios de prisiones) que me dijeron que mi hijo era político", confesó la mujer.

El 10 de febrero de 2020 Yoennis grabó el momento en que decenas de residentes de Santiago de Cuba se enfrentaron con piedras a la policía para linchar al violador de una niña de ocho años.

El violador, que presuntamente es portador de VIH, fue detenido en una casa en el reparto Nuevo Vista Alegre. Durante la detención las personas presentes le lanzaron objetos en la cara mientras era protegido por varios agentes de policía, que llegaron a disparar al aire para dispersar el tumulto, pero no lo consiguieron.

Cada vez se unían más personas a la protesta hasta que intervino una brigada de fuerzas especiales, descargando toda la furia para aplacar la manifestación que había provocado el acto violento contra la menor.

La pequeña tuvo que ser intervenida quirúrgicamente tras la violación. Los medios oficialistas intentaron silenciar el incidente, que movilizó a más de un centenar de residentes de la zona.