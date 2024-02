Encuentran cuerpo sin vida de madre cubana en La Güinera

El cuerpo sin vida de una madre cubana fue encontrado este viernes en la barriada habanera de La Güinera, perteneciente al municipio Arroyo Naranjo.

Fuentes no oficiales indicaron que podría tratarse de un presunto caso de suicidio. La mujer, de quien no ha trascendido su identidad, era madre de dos hijos, según indicaron vecinos al medio independiente CubaNet.

En un video grabado por dicho portal de noticias, se aprecia el operativo de las fuerzas policiales, agentes del ministerio del Interior (MININT) y peritos de Criminalística de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Vecinos de la zona comentaron al citado medio que la mujer se encontraba en estado de total desesperación por la escasez de comida en el país y la imposibilidad de brindarle una alimentación adecuada a sus hijos. Este extremo no ha podido ser confirmado.

“Se ahorca mujer cerca del Triángulo en La Güinera por no tener que darle de comer a sus hijos. No es un caso aislado, los cubanos viven asfixiando por la dictadura. Esta imagen me la enviaron desde La Güinera”, indicó en X la activista Carolina Barrero, compartiendo una fotografía del trágico suceso.

Otros de los vecinos consultados por CubaNet señalaron que la mujer trabajaba como secretaria en la Dirección de Educación del municipio Arroyo Naranjo. Al momento de redactar esta nota, ni las autoridades ni los medios oficialistas cubanos se hacen eco de lo sucedido.

Sobre las tres de la tarde de este viernes, el Departamento de Criminalística de la PNR levantó el cadáver, según se pudo apreciar en el video compartido.

A finales de enero, fuentes oficialistas informaron sobre el suicidio de una paciente psiquiátrica en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, en el habanero municipio de Diez de Octubre.

“Una paciente de 24 años, residente en San Miguel del Padrón nombrada Giselle Villafranca, hospitalizada en dicho centro asistencial debido a problemas psiquiátricos, tomó la decisión de lanzarse al vacío desde el octavo piso, privándose de la vida”, informaron en redes sociales.

La fuente añadió que el trágico incidente ocurrió el miércoles 24 de enero a las 7:13 p.m (hora local). A través del testimonio de allegados a la joven fallecida y de medios independientes se pudo saber que la joven fallecida -cuyo nombre completo era Gisselle Villafranca Llerena era enfermera de profesión, madre de una niña vivía en San Francisco de Paula, en el habanero municipio San Miguel del Padrón.

A finales de noviembre de 2023, el gobierno cubano informó de un incremento de los intentos de suicidio en el territorio oriental, específicamente en Guantánamo, una de las regiones más empobrecidas del país.

En un reportaje publicado en Venceremos, la doctora Melba Ramírez Romaguera, especialista de Segundo Grado en Psiquiatría, del Hospital Luis Ramírez López de Guantánamo, indicó que hasta septiembre de 2023 se habían notificado en la provincia 124 intentos suicidas.

Los datos provienen de un informe del Centro provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Guantánamo. La mayoría de los casos corresponden a mujeres y 71 de ellas están en un rango de edad de entre 15 a 18 años, seguido de niñas de entre 10 a 14 años. En los casos masculinos, se reportan 53 intentos en grupos de edad de 19 a 24 años, seguido de 15 a 18 años.

El suicidio es la décima causa de muerte en Cuba y en Guantánamo. La especialista comentó que los fallecimientos disminuyeron respecto al año anterior en un 14,4%, pero aumentó el riesgo en los municipios Caimanera, Guantánamo y Niceto Pérez.

Ramírez consideró que las causas que provocan que las conductas suicidas afloren pueden ser multifactoriales. "Por enfermedades crónicas graves, siquiátricas como el trastorno bipolar; la esquizofrenia; las adicciones al alcohol y a otras sustancias", señaló.

Sin embargo, cualquier persona, sin distinción de sexo, puede afectarse con depresión y manifestar una conducta suicida.

La situación de extrema pobreza que sufren muchos cubanos, los conflictos sociales agudos, la carencias de alimentos y la pérdida de las ilusiones y fe en un proyecto de vida, también añade leña al peligroso fuego de las conductas suicidas en Cuba.