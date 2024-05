Seguidoras piropean a César Évora en video publicado en redes sociales: “Muy guapo y varonil”

El actor cubano César Évora ha recibido numerosos elogios de sus seguidoras, quienes lo halagaron por su atractivo físico, su aspecto varonil y su cautivadora voz, atributos que han permanecido intactos a lo largo del tiempo, como se muestra en un video difundido este lunes en redes sociales.

El clip, publicado en una página de Facebook dedicada a la vida y carrera del actor, muestra una recopilación de diversos personajes interpretados por Évora, entre los años 1998 hasta la actualidad, la mayoría de ellos luego de que el artista emigrara de Cuba.

Los seguidores, féminas la mayoría, elogiaron la versatilidad del artista al ser capaz de interpretar villanos y galanes, pero muchos hicieron hincapié en la voz de Évora, sin dudas una de sus cualidades distintivas.

Una persona que responde al nombre de Angecar Ureña dijo: "Excelente actor, guapo, varonil y su voz".

Por su parte, Marina Pantiga Díaz admitió que "siempre será mi actor preferido de todos los tiempos".

"Se desenvuelve bien en cualquier personaje que les pongan, no duden que es un excelente actor, maestro de maestros, con un talento y personalidad extraordinaria, presencia y belleza. Bendiciones", opinó Maricela Rodriguez Roja.

Para Ana Maria Ritacco, Évora es un "excelente actor", además enfatizó: "Su voz me cautiva".

Recientemente, el popular actor cubano reveló, entre risas, sus secretos para lucir bien a los 64 años.

Interrogado sobre algunos aspectos de su vida por "El Gordo y la Flaca", de Univisión, el carismático artista incluso confesó que hace muchos años se hizo un implante de cabello en la ciudad mexicana de Guadalajara.

"Me lo puse hace muchos años, si no ya estaría como la palma de la mano. Yo la pasé muy bien, no tuve ninguna contraindicación, yo me iba a operar a Guadalajara, me levanté temprano ese día, me operaron durante 7 u 8 horas, me regresé al aeropuerto, llegué a México y me regresé a la casa en mi coche, incluso ni dejé de fumar entonces", relató.

César Évora estrenó el pasado año varias telenovelas, entre ellas la de Univisión, "Perdona nuestros pecados". También se anunció que formaba parte del elenco de "Minas de Pasión" junto a la también actriz cubana Livia Brito.

A sus 64 años, el actor cubano continúa siendo uno de los artistas más reconocidos dentro de la televisión mexicana.