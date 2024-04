Cubana profesora de canto se vuelve viral por su oferta a empleada doméstica

Una cubana profesora de canto se ha vuelto viral en redes sociales por su oferta de empleo para contratar a una persona que se ocupe de la limpieza de su casa.

Beatriz Rosales de la Torre anunció en su muro de Facebook que está buscando una empleada doméstica que sueñe con ser cantante.

"El pago sería una clase diaria de una hora y una hora diaria en estudio de grabación, todo gratis, como pago por su trabajo. La limpieza no sería todos los días", señaló.

Captura de Facebook / Beatriz Rosales de la Torr

"Interesados escribirme al 56079737", precisó.

Más de mil personas, muchas de ellas de México y de otros países latinoamericanos, comentaron en el post. La mayoría critica la oferta y la consideran un abuso y un intento de aprovecharse de los que necesitan trabajar.

Captura de Facebook / Trabajos Mierda

"Vergüenza debería darte proponer tal barbaridad, el trabajo se paga, no se mendiga a cambio de clasesitas. Ojalá no llame nadie, por miserable", afirmó un productor musical.

"Primero que aprenda a cantar ella, luego enseña. Miserable, abusiva y aprovechada, es lo que es la mujer", dijo otro internauta.

Un colombiano explicó que en su país la ley permite que en un contrato laboral el salario sea en especie -si es que las clases de canto pudiesen calificarse como especie- pero no puede superar el 20% del salario. "Esto evidentemente para evitar la explotación laboral", aclaró.

"Búscate un laburo y deja de abusar de los demás. Con estudio de grabación y todo gratis, ¡me das risa! Y lo peor, que su sueño sea cantar, pufffff", expresó un uruguayo.

Captura de Facebook / Beatriz Rosales de la Torr

Una mexicana le recomendó a la cubana que saliera un poco de la burbuja de su realidad.

"La gente no trabaja para clases de canto, la gente trabaja para comer y a veces para comer al día. ¿Usted cree que una empleada doméstica (que por infortunios de la vida no pudo dedicarse a otra cosa que quizá hubiese deseado estudiar, emprender, etc) se va a conformar con una clase de canto, cuando en realidad trabaja para sacar el día? (...) Lo peor es que hay gente tan privilegiada que piensa que para los demás todo está bien", recalcó.

La profesora de canto, cuyo nombre artístico es Bruxa, respondió a algunos de sus críticos llamándolos envidiosos y conflictivos.

"La envidia que hace que hablen de mí", afirmó.