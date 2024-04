Amelia Calzadilla encuentra trabajo en España: "Valoran mi conocimiento y mi esfuerzo"

La cubana Amelia Calzadilla, quien se hizo popular en Internet por sus críticas al régimen castrista y al gobernante Díaz-Canel, anunció que ya encontró trabajo en España.

Amelia, quien salió de Cuba en noviembre pasado junto a su esposo y sus tres hijos, no dio detalles de lo que hace, solo expresó que es en "un lugar donde valoran mi conocimiento y mi esfuerzo".

En el nuevo empleo -dijo- le pagan lo suficiente por sus resultados y con su salario puede "sustentar decorosamente a mi familia".

"Eso quiero para Cuba, que cada padre y madre diga cuando dejo a mis hijos en la escuela o con alguien que los cuida: 'lo hago por ganar el dinero que ellos verdaderamente necesitan para vivir'", recalcó en su Facebook.

Facebook / Amelia Calzadilla

La joven aclaró que en estos días no ha hablado mucho en las redes sociales porque ha tenido que hacer trámites que le han llevado mucho tiempo y esfuerzo, unido que sus niños se han enfermado con bastante frecuencia por el cambio de clima.

No obstante, agregó que aunque no tiene mucho tiempo, no abandona la idea de apoyar a su querido pueblo.

El año pasado, pocos días después de salir de Cuba, afirmó que tomó esa decisión impulsada en darle estabilidad emocional y psicológica a sus niños y a su familia.

"He tenido mucha presión social motivada por el tema de las directas, presión judicial, pues me habían amenazado y en esa circunstancia entiendes que no puedes protegerte y que nadie te va a proteger", dijo en aquel entonces al realizador cubano Ian Padrón, que la entrevistó para su programa Derecho a Réplica.

A finales de junio de 2022 Amelia se viralizó en redes al arremeter contra la cúpula dirigente cubana, a la que preguntó hasta cuándo el pueblo tendría que seguir pagándole comodidades, al tiempo que los emplazó a hacer bien su trabajo o "vender el país", porque la gente ya no aguantaba más.

"¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes? ¿Ustedes han leído en el diccionario lo que significa la palabra 'ministro'? Significa funcionario público que sirve a los demás, no nosotros a ustedes", cuestionó en una directa de ocho minutos en Facebook.

A partir de ese momento, se convirtió en una figura pública que solía compartir videos, unas veces para criticar diferentes temas de la realidad cubana, otras para defenderse de ataques a su persona, y otras para ejercer de vocera de causas justas.

Su familia empezó a sufrir las consecuencias.

En junio de 2023 la Policía detuvo a su esposo, Tony Díaz, luego de ella pidiera la liberación de los presos políticos en la Isla.

"Mi esposo está detenido sin causa conocida porque nadie le explicó la razón. La última vez que hablamos le dijeron que había un problema con el carro de mis suegros y tenía que prestar testimonio. Evidentemente no lo pienso dejar solo y por ese motivo voy para allá", informó ella en esa ocasión.