Arrestan a exjefe de Comunales por desvío y venta de tanques de basura en una provincia cubana

El exjefe de Servicios Comunales de la ciudad de Santa Clara, en Villa Clara, fue detenido por su presunta responsabilidad en una trama de desvío y posterior reventa de tanques de basura, según reveló el perfil oficialista de Facebook Fuerza del Pueblo.

La publicación detalló que el directivo detenido -identificado como Dianel García- facilitaba el desvío de los colectores a través de otro implicado identificado como "Jorge Luis", quien los vendía a 12,500 CUP.

"Resulta que este individuo, responsable de los colectores de basura, tan necesarios para garantizar la higiene y salubridad en las calles; facilitaba el desvío de los mismos por Jorge Luis, quien los vendía a 12,500 CUP, mientras que Félix y su yerno los revendían en 15 mil CUP", detalló la nota.

"Este hecho continúa en investigación, a fin de detectar el origen de los colectores así como la implicación de otras personas en esta ilegalidad", concluyó la información oficialista.

En el apartado comentarios de la publicación varias personas preguntaron sobre el propósito del desvío y venta de un artículo tan singular como tanques de basura.

Sin embargo, algunos internautas aclararon que son revendidos a los llamados "plastiqueros", quienes los derriten y emplean el plástico en la confección de diferentes artículos, entre ellos palitos de tender, palos de escoba, pozuelos, cubos y otros enseres.

Varios comentaristas recomendaron que los implicados sean puestos a limpiar la basura de las calles por algún tiempo.

A finales de marzo el primero ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, instó a "combatir actitudes blandengues" en el enfrentamiento a la corrupción en Cuba, lo que calificó de "tema transversal, que es de todos”.

“Hasta que nosotros no cerremos filas desde las fábricas, el almacén, desde la exigencia de los dirigentes a todos los niveles, hasta que no eliminemos la blandenguería ante las cosas que pasan y no se hagan los análisis profundos, no se indague en las causas y condiciones, no se cerrarán esas puertas que son las que dan entrada a que ocurran todas estas cosas desagradables a la población, y no vamos a tener los resultados con toda la integralidad que demanda este fenómeno que es de seguridad nacional”, dijo Marrero durante una reunión del grupo que atiende ese tema a nivel nacional.

En días recientes fue noticia la condena a 18 años de cárcel a un cubano que robó más de 7 millones de pesos a Empresa de Campismo en Sancti Spíritus. En ese caso el joven de 26 años, que trabajaba en el área económica de esa empresa estatal, utilizó en varias ocasiones métodos fraudulentos, como editar estados de cuenta, para transferir dinero a sus cuentas personales.