Habla madre cubana que se plantó en casa de Díaz-Canel

La madre cubana Estanys Rodríguez, que desesperada por la falta de comida para su hija de dos años desafió al régimen presentándose en la casa del gobernante Miguel Díaz-Canel, afirmó que no ha recibido respuesta alguna, solo amenazas.

La joven de 20 años relató que el jueves último se despertó con la única convicción de ir a casa de Díaz-Canel y exigirle una solución para ella y la pequeña Kimberly, dijo al periodista Oscar Suárez, productor del espacio REPORTEROS, en el canal de YouTube Universo Increíble.

Rodríguez afirmó que hasta la fecha nadie le ha dado respuesta luego de emplazar al gobernante “todo fue amenazas, que cuando lo volviera a hacer me iban a procesar, y yo les dije que lo pueden hacer porque la verdad la que pasa trabajo en estos momentos es mi niña”.

La muchacha se sintió profundamente afectada ese día al darse cuenta de que solo tenía un refresco para ofrecerle a su hija en el desayuno.

Caminó 45 minutos, con la pequeña al hombro, desde su casa en el municipio de Marianao, hasta la vivienda del gobernante, y en la garita transmitió en vivo para el mundo su decisión de emplazarlo.

“Como él es el único que puede resolver nuestros problemas en este país, él me los tenía que resolver, porque ya yo no aguanto más estar pasando trabajo aquí y más siendo cubana con mi niña”, relató Rodríguez puntualizando que muchas veces su pequeña desayuna solamente un jugo de mango de polvo pues no tiene dinero ni para comprar frutas.

Según esta madre, la situación actual es asfixiante para las personas que como ella tienen bajos recursos, pues la mayor parte de la comida se vende en las mipymes a precios exorbitantes e inaccesibles, en medio de una inflación galopante.

“Los que no tenemos dinero nos morimos de hambre, aquí todo es para la gente que tenga poder o que estén en la posición de que alguien les mande dinero, pero para nosotros, los que pasamos trabajo, las mipymes no nos da la cuenta”, recalcó Rodríguez quien admitió que encontrar comida es una odisea cotidiana.

La pequeña Kimberly recibe una dieta por ser bajo peso, sin embargo, hace tres meses no llegan a la bodega los pocos productos que trae el módulo de alimentos. Entre ellos mencionó arroz, chícharos, azúcar, una latica de sardina y espaguetis.

“Mi niña come lo que aparezca, pero a veces no tengo cómo comprarle comida”, explicó Rodríguez quien recalcó que los mandados de la bodega también resultan insuficientes. “Hoy por la mañana no tenía nada que darle y fue refresco lo que pudo tomar nada más, es duro para una madre que tu hijo te diga en las noches que tiene hambre y no puedas darle nada de comer”.

La afectada mujer contó también que ha tenido que pedirle comida a las personas para poder alimentar a la pequeña.

“Yo nunca había hecho esto en mi vida, soy joven, tengo 20 años, pero ya no aguanto más, ya me cansé y no puedo esperar que me estén pisoteando porque yo tengo una niña”, explicó la muchacha quien se ve imposibilitada de poder cumplir el sagrado deber de alimentar a su primogénita.

La agudización de la crisis económica actual lleva contra las cuerdas a muchas madres que, en medio del desespero, hacen casi cualquier cosa para proveer a sus hijos.

Una cubana que se dedica a la prostitución como forma de vida asegura que esa es la única forma que encontró para subsistir ella y su hija de dos años y medio.

La joven, residente en Sancti Spíritus, reveló a la agencia CubaNet que podría trabajar en la actividad de control de vectores, pero que con un sueldo de algo más de 3,000 pesos no cubriría las necesidades básicas de su hija.