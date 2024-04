Cubana se planta frente a residencia de Díaz-Canel con su hija

Una madre cubana se plantó este jueves con su hija frente a la residencia de Miguel Díaz-Canel y aseguró que no se iría hasta que no la atendieran.

Estanys Rodríguez acudió esta tarde a la casa del gobernante y a pocos metros de la garita emitió una directa desde su cuenta de Facebook.

"Ahora mismo me estoy apareciendo en casa del presidente Díaz-Canel con mi niña de dos años, porque vine a presentar la situación que tengo en mi casa, cómo estoy viviendo, las condiciones que tengo, y la respuesta a todo es amenaza", expresó indignada.

Según relató, los oficiales le dijeron que debía acompañarlos para entregarles los documentos, a lo que ella se negó rotundamente.

"A mí alguien tiene que atenderme y va a ser el presidente", subrayó.

Por último, aseguró que si nadie la atendía se quedaría a dormir allí con su hija, y que ella solo estaba pidiendo sus derechos que le corresponden como cubana.

"Y lo que quiero es que alguien de adentro me toque", advirtió.

Media hora después, desde otro lugar, Estanys denunció en una segunda publicación que cuando estaba frente a la vivienda de Díaz-Canel, el oficial del carro 236 de la Seguridad del Estado la amenazó diciéndole que si no le daba el documento a él, se la llevaría presa con la niña.

"No me voy a esconder ni voy a cansarme de decir la verdad. Son mis derechos, los que me corresponden en este país. Si hubiera sido hija de alguien grande, de Díaz-Canel, de Raúl, de Marrero, no estuviera pasando trabajo aquí, ni yo ni mi hija. Pero como no somos hijas de nadie, de mamá ni de papá, pasan estas cosas", concluyó, visiblemente molesta.